ЄС занепокоєний грузинським законопроєктом про "іноагентів"

Грузинський законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" викликає "серйозне занепокоєння", його ухвалення суперечитиме прагненням країни до подальшого розвитку та членства в Європейському Союзі. Про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків у п'ятницю, 24 лютого.

"Створення та підтримка сприятливого середовища для організацій громадянського суспільства та забезпечення свободи ЗМІ є основою демократії. Це також ключ до процесу вступу до ЄС і частина списку з 12 пріоритетів, зокрема, сьомий пріоритет щодо свободи ЗМІ та десятий - щодо залучення громадянського суспільства", - ідеться в заяві.

Євросоюз закликає політичне керівництво Грузії ухвалити та впровадити реформи, які відповідають проголошеній меті вступу до ЄС, що підтримує переважна більшість громадян країни.

Законопроєкт про "іноагентів" підтримала правляча партія Грузії

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу". Він з'явився в країні після початку вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Згідно з документом, до реєстру "іноземних агентів" пропонується включати недержавні організації та ЗМІ, які отримують від 20 відсотків фінансування від іноземної держави. На рекламні контракти ця норма не поширюється. Відмова від реєстрації в реєстрі "іноагентів" може призвести до штрафу в розмірі до 25 тисяч ларі (8,8 тисячі євро). Юридична або фізична особа, яка внесена до списку "іноагентів", зобов'язана буде надавати щорічні декларації. Також особі, яка потрапила до цього реєстру, буде заборонено отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців.

Рух "Сила народу" був заснований колишніми членами правлячої партії "Грузинська мрія", яку, як і сам рух, опозиція неодноразово звинувачувала в проросійських настроях. Авторство ініціативи про "іноагентів" також приписують правлячій партії - вона підтримала законопроєкт у парламенті, а разом із "Силою народу" утворює в органі абсолютну більшість.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримує даний законопроєкт.

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"Домашні завдання" для Грузії на шляху до ЄС

Улітку 2022 року Єврокомісія окреслила необхідні кроки на шляху до вступу до Євросоюзу, коли розглядала заявки від України, Молдови та Грузії. Тоді ЄС запропонував для всіх трьох країн низку реформ. Для України це були "сім кроків", для Молдови - дев'ять, а для Грузії - 12 "домашніх завдань", які потрібно виконати, перш ніж країні зможуть надати статус кандидата.

До списку "12 пріоритетів" входять серед іншого необхідність забезпечити співпрацю між політичними партіями, гарантії незалежного функціонування державних інститутів, плани щодо судової реформи - у тому числі й вимога до грузинських судів враховувати рішення ЄСПЛ, боротьба з корупцією в країні та "деолігархізація", а також захист прав людини, прагнення до гендерної рівності та боротьба з насильством щодо жінок.

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Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video