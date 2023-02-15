  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в лікарні
Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі в грузинській лікарніФото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
ПолітикаЄвропа

Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі

Степан Смишляєв
2 год. тому

Європейські депутати вважають справу Саакашвілі "лакмусовим папірцем", який демонструє наскільки віддана влада Грузії європейським цінностям.

https://p.dw.com/p/4NXXR

Європейський парламент у резолюції, ухваленій в середу, 15 лютого, закликав владу Грузії звільнити з-під варти колишнього президента країни, громадянина України Міхеіла Саакашвілі та "дозволити йому пройти належне лікування за кордоном".

Євродепутати пропонують нинішній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі "скористатися своїм конституційним правом на його помилування". "Це також зменшить політичну поляризацію в країні", - наголошується в повідомленні Європарламенту.

Також у резолюції підкреслюється, що поводження з ув'язненими, такими як експрезидент, "є лакмусовим папірцем для відданості грузинського уряду європейським цінностям і проголошеним ним європейським прагненням, включаючи статус кандидата до Європейського Союзу, який досі не наданий Грузії".

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Грузинський суд проігнорував заклики ЄС і України

На початку лютого в Європарламенті вже проходила дискусія щодо стану здоров'я Саакашвілі. Всі євродепутати, представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу, які виступали тоді, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном.

Закликали відпустити експрезидента на лікування також і депутати Верховної Ради України, а українське міністерство закордонних справ вимагало від влади Грузії передати Саакашвілі Києву.

Однак 6 лютого грузинський суд проігнорував усі ці заклики та відхилив клопотання адвокатів політика, не дозволивши Саакашвілі пройти лікування за кордоном.

Єлизавета Ясько про Міхеіла Саакашвілі у тюрмі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на танку Leopard 2

Україна отримає в березні менше "Леопардів", ніж очікувалось

Політика3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Марія Альохіна (архівне фото)

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Культура9 год. тому
Пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Катастрофи10 год. тому
Британська гаубиця М777 на Херсонщині (архівне фото)

Україна чи Росія - в кого першим закінчаться снаряди?

Україна чи Росія - в кого першим закінчаться снаряди?

Конфлікти16 год. тому
Туреччна - жалоба за загиблими внаслідок землетрусу

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх та гнів

Катастрофи14 лютого 2023 р.
Святослав Вакарчук

Вакарчук: На війні світ чорно-білий

Вакарчук: На війні світ чорно-білий

Конфлікти14 лютого 2023 р.
external

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Вакарчук про концерти в Бахмуті і корупцію на війні

Суспільство14 лютого 2023 р.34:13 хв.
На головну сторінку