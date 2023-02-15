Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі

Європейський парламент у резолюції, ухваленій в середу, 15 лютого, закликав владу Грузії звільнити з-під варти колишнього президента країни, громадянина України Міхеіла Саакашвілі та "дозволити йому пройти належне лікування за кордоном".

Євродепутати пропонують нинішній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі "скористатися своїм конституційним правом на його помилування". "Це також зменшить політичну поляризацію в країні", - наголошується в повідомленні Європарламенту.

Також у резолюції підкреслюється, що поводження з ув'язненими, такими як експрезидент, "є лакмусовим папірцем для відданості грузинського уряду європейським цінностям і проголошеним ним європейським прагненням, включаючи статус кандидата до Європейського Союзу, який досі не наданий Грузії".

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Грузинський суд проігнорував заклики ЄС і України

На початку лютого в Європарламенті вже проходила дискусія щодо стану здоров'я Саакашвілі. Всі євродепутати, представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу, які виступали тоді, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном.

Закликали відпустити експрезидента на лікування також і депутати Верховної Ради України, а українське міністерство закордонних справ вимагало від влади Грузії передати Саакашвілі Києву.

Однак 6 лютого грузинський суд проігнорував усі ці заклики та відхилив клопотання адвокатів політика, не дозволивши Саакашвілі пройти лікування за кордоном.