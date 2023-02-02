ЄС просить Грузію дозволити Саакашвілі лікування за кордоном

У Брюсселі обговорили здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Євродепутати, Рада ЄС і Єврокомісія закликали Тбілісі відпустити його лікуватись за кордон: "Він помирає у в'язниці".

У Європейському парламенті в четвер, 2 лютого, пройшла дискусія щодо стану здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Всі євродепутати, представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу, які виступали, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном.

"Позиція ЄС така: влада Грузії зобов'язана діяти, якщо здоров'я Саакашвілі - у критичному стані. Всі зацікавлені в тому, щоби Тбілісі розглянув можливість залучення медичного досвіду незалежної міжнародної організації з незаперечною репутацією", - заявив єврокомісар Йоганнес Ган. Він наголосив, що Євросоюз готовий надати для цього всю необхідну допомогу.

Євродепутати переконані: життя Саакашвілі - в небезпеці. "Йому не можна дозволити померти у в'язниці. Грузинська влада несе повну відповідальність за стан Саакашвілі, а якщо з ним щось трапиться, відповідатимуть за це вони", - попередила представниця Словаччини Міріам Лексманн, додавши, що "ганебна" поведінка уряду Грузії різко суперечить його європейським прагненням.

Євродепутат: "Проблема створена штучно"

Іспанський депутат Начо Санчес Амор вважає, що ситуація з Саакашвілі була спровокована навмисно, і закликає Тбілісі призупинити ув'язнення політика та дозволити йому лікуватися. "Це сприятиме нормалізації та розрядці політичної ситуації в країні, а також поверненню Грузії на шлях до Євросоюзу", - сказав він.

Справа Саакашвілі відображає недовіру до судової системи, поляризацію (у політичному класі Грузії. - Ред.) та дезінформацію - всі ті проблеми та необхідні реформи в Грузії, про які постійно йдеться в ЄС, наголосила євродепутатка з Чехії Маркета Грегорова. "Нам не все одно, тому що це дуже політизована справа, і людина помирає у в'язниці", - зазначила вона. Депутатка звернулась до грузинської влади: "Ви втрачаєте бали, тому що ми тут змушені дебатувати про політв'язня в Грузії, а не, скажімо, про її статус кандидата на вступ до ЄС”.

Саакашвілі помирає у в'язниці, "і це сильно впливає на майбутнє Грузії", підбила підсумки дебатів європарламентарка з Польщі Ганна Фотига.

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"Непередбачувані ризики" для Грузії

Євросоюз продовжить докладати всіх можливих дипломатичних зусиль, щоб уникнути "будь-якого драматичного результату, який загрожуватиме непередбачуваними ризиками", пообіцяв єврокомісар Ган.

Про те, що Саакашвілі перевели з лікарні "Вівамеді" в реанімацію у критичному стані повідомила 31 січня депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яку пов'язують з Саакашвілі близькі стосунки. Інформацію про переведення підтвердив адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе. Тим часом у клініці "Вівамеді" стверджують, що політик, як і раніше, перебуває там.

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Грузія не стала кандидатом на членство у ЄС

23 червня країни-члени Євросоюзу визнали Україну та Молдову, але не Грузію, кандидатами на вступ до ЄС. Щодо Тбілісі президент Європейської ради Шарль Мішель у той день висловився так: "Ми готові надати статус кандидата Грузії, як тільки пріоритети (умови, запропоновані Єврокомісією. - Ред.) будуть реалізовані". Грузії надали статус "європейської перспективи". Єврокомісія висунула їй список із 12 критеріїв для подальшого просування шляхом європейської інтеграції.

Угода про асоціацію ЄС і Грузії діє з червня 2014 року. Брюссель щороку подає доповіді про її виконання. У серпні 2022 року він вказав Тбілісі на необхідність продовження реформ і на недоліки в правовій сфері. "Ми спостерігаємо невдачі у ключових галузях верховенства права, державного управління та прав людини", - заявив тоді верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель.