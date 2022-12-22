Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

У четвер, 22 грудня, у Тбілісі розпочалося судове засідання у справі експрезидента Грузії й українського політика Міхеіла Саакашвілі, який з жовтня минулого року перебуває у тюремному ув'язненні за звинуваченням у кількох кримінальних справах. У зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я у травні цього року Саакашвілі із в'язниці перевели до клініки "Вівамед".

Чого добиваються в суді захист та оточення Саакашвілі, перед початком засідання DW розповіла Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради, яка перебуває з політиком у стосунках.

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Deutsche Welle: Пані Єлизавето, який наразі загальний стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі?

Єлизавета Ясько: Стан його здоров'я страшний, він має безліч діагнозів, пов'язаних з проблемами неврологічної, гастроентерологічної систем, багато проблем, пов'язаних з тим, що у нього зараз, на жаль, є результати отруєння, також встановлено деменцію. Усі ці діагнози дуже політизують і постійно чинять тиску на Міхеіла, і стан його вже протягом досить довгого часу важкий.

Депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько Фото: Yuri Boiko/DW

З чим Ви пов'язуєте погіршення стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі? Це сталося різко чи відбувалося поступово?

Це відбувалося поступово, майже з перших тижнів його арешту. Я йому про це казала, що не можна довіряти, що до нього будуть застосовувати провокації, фізичну силу, психологічний тиск. На жаль, все так і сталося та триває досі. У нас є докази, що його отруїли, але у нас немає доказів, коли і де. Ми знаємо, що багато чого приховується і отримати якість дані, кадри чи інформацію в нинішніх умовах майже нереально. Однак та експертиза, яка відбулася із залученням незалежних іноземних експертів, показала серйозні результати. Але та сторона, яка хоче, щоб Міхеіл Саакашвілі сидів у в'язниці і помирав, каже, що з ним усе нормально і що це у нього стрес. Але це просто смішно.

Чи маєте Ви останні фотографії Міхеіла Саакашвілі?

Ніхто з нас, хто перебуває з ним на зв'язку, його фото з ув'язнення не має. Є лише ті жахливі кадри, які було незаконно виставлено тюремною адміністрацією. І те, що ці кадри було "злито", є насправді серйозним злочином.

Чи маєте Ви можливість спілкуватися з Міхеілом Саакашвілі? Яким чином отримуєте інформацію про стан його здоров'я?

Я кожного дня спілкуюся з його адвокатом та його мамою. Ось мала зараз саме зідзвонитися з адвокатом, але вирішила поспілкуватися з вами.

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Сьогодні має початися судове засідання у справі Саакашвілі. Про що йтиметься у суді і якою буде позиція захисту?

Два тижні тому адвокат та медична експертиза подали документи до суду з усіма доказами його захворювань, результатами досліджень його здоров'я для того, щоб добитися перенесення покарання, щоб він міг отримати медичну допомогу за кордоном. Тих діагнозів, які в нього є, більш ніж достатньо для перенесення покарання і навіть для скасування покарання. Але суд з цього питання відкладався вже декілька разів.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі на відеозв'язку під час засідання суду в Тбілісі, 22 грудня 2022 року Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

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Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Грузії з прохання виявити милосердя та відпустити Саакашвілі на лікування до однієї з українських чи європейських клінік. Про своє бажання відвідати Міхеіла Саакашвілі заявив і український омбудсмен. Чи відома Вам офіційна реакція грузинської сторони на ці заклики?

Офіційної реакції немає. Є антиукраїнська риторика, яка більше пасує російським наративам. Якихось офіційних кроків з боку Грузії щодо, наприклад, надання можливості нашому омбудсмену приїхати і зустрітися з Міхеілом Саакашвілі, наразі не було. Є юридично визначений час - декілька днів, - протягом яких вони можуть надавати такий дозвіл. Подивимося, чи завтра-післязавтра цей дозвіл нададуть. У принципі, тиждень - це більше ніж достатньо, або його надати, якщо на це є політична воля. Будемо дивитися, що трапиться сьогодні під час процесу. Ми очікуємо на різні провокації. Ми реалісти, ми знаємо, що хочеться, щоб все було добре, але реальність показує, що здаватися не можна, що треба далі боротися, бо робитиметься все, щоб знищити Міхеіла Саакашвілі і тримати його у в'язниці.