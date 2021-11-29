У Тбілісі проходить судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі

У Тбіліському міському суді у понеділок, 29 листопада, проводяться слухання у справі експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі за підозрою у перевищенні службових повноважень під час розгону акції протесту та погрому в офісі телекомпанії "Імеді" у 2007 році.

Саакашвілі вперше особисто присутній на засіданні, а поблизу будівлі суду вже відбулися сутички його прихильників та поліції, повідомляє кореспондент DW.

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Поліція розпилила перцевий газ і затримала кількох людей

До початку засідання на вулиці біля будівлі суду зібралися, за оцінками кореспондента DW, 2-3 тисячі людей, які підтримують Саакашвілі. Правоохоронці намагалися відкрити рух вулицею, після чого розпилили перцевий газ на одного з учасників мітингу.

Згодом поліція затримала декількох учасників акції, які намагалися перекрити центральну автотрасу. Також, за інформацією агенції "Інтерфакс", перед будівлею суду правоохоронці затримали одного з лідерів опозиції - Гігі Угулаву. За даними ЗМІ, причиною стала непокора законним вимогам поліції.

Після затримання: Саакашвілі вперше особисто присутній у суді

Вперше з часу затримання Міхеіл Саакашвілі особисто присутній на засіданні суду. До судової зали його доставили з військового шпиталю у місті Горі під посиленою охороною.

Під час засідання експрезидент Грузії заявив, що звинувачення на свою адресу не визнає. "Я не визнаю звинувачення прокуратури і грузинське правосуддя. Я не для того тут перебуваю, щоб бути частиною заздалегідь написаної комедії", - сказав він.

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Саакашвілі загрожує щонайменше дев'ять років в'язниці

Експрезидента Грузії звинувачують на батьківщині одразу у кількох кримінальних справах. Так, 10 листопада розпочалися слухання у справі про перевищення ним повноважень після наказу правоохоронним органам жорстко розігнати акцію протесту 7 листопада 2007 року та силового погрому в офісах телекомпанії "Імеді". Прокуратура також звинувачує Саакашвілі у розтраті держкоштів на суму в дев'ять мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів). За сукупністю йому загрожує щонайменше дев'ять років позбавлення волі.