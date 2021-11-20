Міхеіл Саакашвілі припинив голодування - ЗМІ

Колишній президент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало понад півтора місяця, в суботу, 20 листопада, після його переведення до військового шпиталю із тюремної лікарні, повідомляє агенція AFP з посиланням особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе.

Зазначається, що у ніч на суботу Саакашвілі доставили до військового шпиталю у місті Горі з Глданської тюремної лікарні в Тбілісі.

Особистий лікар політика повідомив AFP, що "(колишній. - Ред.) президент Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі". "Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії", - сказав Кіпшидзе.

Напередоні на офіційній сторінці Саакашвілі у соцмережі Facebook з’явилось повідомлення, що політик погодився припинити голодування щойно його доставлять до шпиталю в місті Горі. 18 листопада Саакашвілі втратив свідомість у Глданській тюремній лікарні в Тбілісі. Експрезидент зачепився, впав і знепритомнів, коли виходив з кімнати після зустрічі з адвокатами.

Читайте також: Міхеіл Саакашвілі назвав умови припинення голодування

Нагадаємо, 11 листопада один із адвокатів вже повідомляв про припинення голодування Саакашвілі. Водночас згодом українська народна депутатка Єлизавета Ясько, в якої близькі стосунки з Саакашвілі, спростувала цю інформацію.

Саакашвілі загрожує щонайменше дев'ять років в'язниці

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі звинувачують на батьківщині одразу у кількох кримінальних справах. Так, 10 листопада розпочалися слухання у справі про перевищення ним повноважень після наказу правоохоронним органам жорстко розігнати акцію протесту 7 листопада 2007 року та силового погрому в офісах телекомпанії "Імеді". Прокуратура також звинувачує Саакашвілі у розтраті держкоштів на суму в дев'ять мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів). За сукупністю йому загрожує щонайменше дев'ять років позбавлення волі.

Саакашвілі повернувся з України до Грузії 1 жовтня напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати своїх прихильників, був затриманий та заарештований, після чого оголосив голодування. У Тбілісі та інших містах відбувалися акції протесту на захист колишнього президента.

Спочатку Саакашвілі перебував під арештом у місті Руставі, а 8 листопада його перевели до Глданської тюремної лікарні у Тбілісі "з метою запобігання погіршенню стану здоров'я".