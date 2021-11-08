Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Експрезидента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі через погіршення стану здоров'я перевезли з в'язниці в місті Руставі до тюремної лікарні у спальному районі Тбілісі - Глдані. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомила пенітенціарна служба Грузії.

"З метою недопущення погіршення стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі та через підвищений ризик для його безпеки, його перевели з в'язниці №12 до медичного закладу №18 для ув'язнених (у Глданькій в'язниці в Тбілісі - Ред.)", - цитує пенітенціарну службу агенція AFP.

Раніше мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила, що її сина забрали з руставської в'язниці вертольотом. "За моєю інформацією, зібрався консиліум, який зробив висновок, що його необхідно перевести до багатопрофільної лікарні. В цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів вертоліт", - цитує її агентство "Інтерфакс".

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Прохання перевести Саакашвілі до цивільної клініки

За словами особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе, консиліум (багатопрофільна група лікарів, створена для спостереження за станом здоров'я) рекомендував перевести Саакашвілі через критичний стан здоров'я до багатопрофільної цивільної лікарні.

"Попри заяви консиліуму лікарів, грузинського та українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя - Глдані!", - заявила у Facebook депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках із Саакашвілі. В 2012 році, за часів президентства Саакашілі, навколо Глданської в'язниці розгорнувся скандал через тортури.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала грузинську владу невідкладно перевести Саакашвілі до лікарні, яка "облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів". Вона нагадала, що з 6 листопада саакашвілі відмовився від прийому будь-яких ліків, вітамінів та препаратів, призначених для "запобігання летальних наслідків".

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосив голодування після того, як його затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. В Грузії він проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році його заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.