Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці в Руставі і заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Вона вважає дії грузинської влади, яка відмовила політику в лікуванні у цивільній лікарні, катуванням.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прирівняла до катувань дії грузинської влади щодо експрезидента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, якому відмовили у лікуванні в цивільній лікарні. Таку заяву Денісова зробила на сторінці у Facebook в п'ятницю, 29 жовтня.
За її словами, під час її візиту до Саакашвілі у тюрмі 27 жовтня, він мав блідий, виснажений вигляд, йому було важко говорити.
"За час перебування в пенітенціарній установі він (Саакашвілі - Ред.) чотири рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові", - написала омбудсменка, додавши, що експрезидент втратив 14 кілограмів ваги. За її інформацією, за станом здоров’я Саакашвілі щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, інших вузькопрофільних спеціалістів немає.
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Також Денісова зазначила, що Саакашвілі перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліки, що полегшують голодування та не здаватиме аналізи через те, що досі грузинська влада не перевела його до міської лікарні.
За словами омбудсменки, утримання Саакашвілі у таких умовах є порушенням правил поводження з в’язнями та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Нагадаємо, грузинсько-українського політика затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування.
Особистий лікар політика Ніколоза Кипшидзе наполягає перевезенні Саакашвілі до багатопрофільної лікарні високого класу на госпіталізацію, щоб уникнути ускладнень у разі погіршення стану його здоров'я. Однак влада Грузії згодна перевести політика лише у тюремну лікарню, а не в міську. "Для жодного ув'язненого в Грузії винятків не буде", - наголосив Гарібашвілі.
Як повідомлялось, у 2018 році Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи.
Затримання Саакашвілі спровокувало багатотисячні мітинги прихильників політика, які вимагають відпустити президента на волю.