Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прирівняла до катувань дії грузинської влади щодо експрезидента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, якому відмовили у лікуванні в цивільній лікарні. Таку заяву Денісова зробила на сторінці у Facebook в п'ятницю, 29 жовтня.

За її словами, під час її візиту до Саакашвілі у тюрмі 27 жовтня, він мав блідий, виснажений вигляд, йому було важко говорити.

"За час перебування в пенітенціарній установі він (Саакашвілі - Ред.) чотири рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові", - написала омбудсменка, додавши, що експрезидент втратив 14 кілограмів ваги. За її інформацією, за станом здоров’я Саакашвілі щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, інших вузькопрофільних спеціалістів немає.

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Також Денісова зазначила, що Саакашвілі перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліки, що полегшують голодування та не здаватиме аналізи через те, що досі грузинська влада не перевела його до міської лікарні.

За словами омбудсменки, утримання Саакашвілі у таких умовах є порушенням правил поводження з в’язнями та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У чому звинувачують Саакашвілі

Нагадаємо, грузинсько-українського політика затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування.

Особистий лікар політика Ніколоза Кипшидзе наполягає перевезенні Саакашвілі до багатопрофільної лікарні високого класу на госпіталізацію, щоб уникнути ускладнень у разі погіршення стану його здоров'я. Однак влада Грузії згодна перевести політика лише у тюремну лікарню, а не в міську. "Для жодного ув'язненого в Грузії винятків не буде", - наголосив Гарібашвілі.

Як повідомлялось, у 2018 році Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи.

Затримання Саакашвілі спровокувало багатотисячні мітинги прихильників політика, які вимагають відпустити президента на волю.