Десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагали його звільнення у Тбілісі

Десятки тисяч людей вийшли в четвер, 14 жовтня, на акцію підтримки ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в центрі Тбілісі. Учасники акції вимагали звільнення українсько-грузинського політика. Як повідомляє кореспондент DW, прихильники політика і опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку заснував Саакашвілі, заповнили не лише розташовану в центрі міста площу Свободу, а й проспект Руставелі. Колона людей розтягнулася приблизно на кілометр шестисмугової дороги.

За даними інформагенції AFP, маршем на підтримку Саакашвілі центром грузинської столиці пройшли не менше 50 тисяч людей. Натомість, у правлячій у Грузії партії "Грузинська мрія" кажуть про щонайбільше 13 тисяч учасників акції. Даних від офіційних органів поки що немає.

На акцію з вимогою звільнити Саакашвілі зібрались десятки тисяч людей

Адвокат затриманого політика, генеральний директор опозиційного грузинського телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія передав учасникам акції звернення Саакашвілі. В ньому експрезидент країни наголосив, що напередодні другого туру місцевих виборів у Грузії, який відбудеться 30 жовтня, грузинська опозиція, до якої належить "Єдиний національний рух", повинна триматися разом. "Ми всі разом маємо повернути Грузію на шлях, що веде до Заходу, перетворити країну в маяк демократії, реформ і розвитку", - ідеться в зверненні Саакашвілі. Експрезидент наголосив, що Грузії потрібне "велике примирення всіх", а не черговий реванш, який може знищити суспільство і країну.

Прихильники Саакашвілі 14 жовтня зібрались на мітинг в центрі Тбілісі

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Влада Грузії вважає Саакашвілі провокатором

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі зранку в четвер закликав прихильників Саакашвілі, котрі збирались на акцію протесту, зберігати спокій в країні. На думку прем'єра, Саакашвілі, який тепер має українське громадянство, повернувся до Грузії для того, щоб влаштувати провокацію та дестабілізувати ситуацію в крані.

"Затриманий Саакашвілі приїхав до Грузії лише з метою влаштувати дестабілізацію, заворушення і дуже важку провокацію, включно з убивствами, якби, звісно, все сталося так, як він планував. Дякувати Богу, ми попередили це велике для країни випробування і провокацію", - заявив Гарібашвілі.

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Нагадаємо, 1 жовтня експрезидент Грузії був затриманий у Тбілісі за незаконний перетин кордону. Його помістили до в'язниці в місті Руставі. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

Україна, де Саакашвілі обіймає посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ, вимагає звільнення політика. Зокрема, на цьому наполягає президент країни Володимир Зеленський. Грузія ж оголосила, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання, призначене йому заочно у 2018 році за організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані.

Крім того, проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи. Йому закидають розгін мирного мітингу 7 листопада 2007 року у Тбілісі, нападу того ж дня на телекомпанію "Імеді", незаконного захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтрати на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів у перерахунку).