Саакашвілі погодився співпрацювати з лікарями - адвокат

Адміністрація тюрми у грузинському місті Руставі знову дозволила ув'язненому третьому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі обмінюватися записками з захисниками, повідомив журналістам у четвер, 28 жовтня, адвокат Дімітрі Садзаглішвілі після відвідин політика.

Після того, як конфіденційне спілкування з адвокатами поновилось, Міхеіл Саакашвілі відмовився від крайніх заходів голодування, про які заявляв раніше - погодився співпрацювати з лікарями, приймати медикаменти та здавати аналізи.

Напередодні адміністрація колонії, в якій політик голодує вже 28-й день, обвинуватила його та його адвокатів у порушенні карантинних норм і повністю закрила склом кімнату відвідувачів. Саакашвілі, який до того обмінювався з адвокатами повідомленнями через дірку, сприйняв це як ізоляцію від зовнішнього світу, зазначав ще один адвокат Георгій Гелхаурі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі не вірить у щирість голодування експрезидента

Голодування чи маскарад

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі порівняв протест третього президента із "театром та маскарадом", запевнивши журналістів, що, повертаючись у Грузію, Саакашвілі мав на меті лише повалення чинної влади.

"Поставлене ним шоу служить єдиній меті - якимось чином переїхати до приватної клініки", - стверджує Гарібашвілі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка напередодні відвідала політика в тюрмі як українського громадянина, після візиту зазначила, що в разі погіршення стану здоров'я Саакашвілі вона клопотатиме про його переведення з тюрми до цивільної клініки.

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Заочно засуджений президент

Експрезидента Грузії, який має українське громадянство і в Україні керує Національною радою реформ, затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування.

В Грузії Міхеіл Саакашвілі заочно засуджений за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Людмила Денісова нагадує про ще дві кримінальні справи щодо політика, порушені у 2014 році, але досі не розглянуті судами . "Клопотання адвокатів та особисто Міхеіла Саакашвілі про публічний розгляд цих справ судом ігноруються", - зазначає вона, нагадуючи, що затягування розгляду також є порушенням прав обвинуваченого.

Тисячі прихильників президента в останні тижні виходять на мітинги, вимагаючи відпустити президента на волю.