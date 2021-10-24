Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента

Адвокат експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія стверджує, що в тюремній лікарні, куди можуть перевести Саакашвілі, планують "імітувати бунт" для його "ліквідації". Про це адвокат заявив у неділю, 24 жовтня, на брифінгу для журналістів.

"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі - Ред.) ліквідацією", - цитує слова Гварамії агентство "Інтерфакс". Він зауважив, що "в тюремну лікарню вже помістили спеціального ув'язненого, який про це подбає".

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів у наступну суботу".

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Затримання Саакашвілі у Грузії

Нагадаємо,1 жовтня грузинсько-українського політика затримали у Тбілісі за незаконний перетин кордону Грузії. Його помістили до в'язниці в місті Руставі. Відразу після цього політик оголосив голодування, яке триває вже 24 день.

Через погіршення стану здоров'я Саакашвілі 23 жовтня зробили переливання крові. Особистий лікар політика Ніколоза Кипшидзе наполягає перевезенні Саакашвілі до багатопрофільної лікарні високого класу на госпіталізацію, щоб уникнути ускладнень у разі погіршення стану його здоров'я. Однак влада Грузії згодна перевести політика лише у тюремну лікарню, а не в міську. "Для жодного ув'язненого в Грузії винятків не буде", - наголосив Гарібашвілі.

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Як повідомлялось, у 2018 році Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи.