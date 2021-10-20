Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Медики радять відправити до лікарні колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який 20-й день продовжує голодувати у в'язниці міста Руставі.

"За рекомендацією консиліуму після огляду Саакашвілі йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок, 19 жовтня, один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава. Він разом із п'ятьма іншими лікарями провів огляд Саакашвілі.

"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - цитує лікаря агенція "Інтерфакс".

Читайте також: Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Для госпіталізації потрібна згода Саакашвілі

У свою чергу особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що госпіталізація Саакашвілі може відбутися в суботу, але на неї має дати згоду сам затриманий. При цьому медик додав, що нині стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Нагадаємо, 1 жовтня грузинсько-українського політика затримали у Тбілісі за незаконний перетин кордону Грузії. Його помістили до в'язниці в місті Руставі. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

У 2018 році його заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що затримає Саакашвілі, якщо він повернеться на батьківщину.