Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі продовжує голодувати у в'язниці в грузинському місті Руставі. Медики закликають перемістити його до лікарні, щоб уникнути погіршення здоров'я.
Медики радять відправити до лікарні колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який 20-й день продовжує голодувати у в'язниці міста Руставі.
"За рекомендацією консиліуму після огляду Саакашвілі йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок, 19 жовтня, один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава. Він разом із п'ятьма іншими лікарями провів огляд Саакашвілі.
"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - цитує лікаря агенція "Інтерфакс".
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У свою чергу особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що госпіталізація Саакашвілі може відбутися в суботу, але на неї має дати згоду сам затриманий. При цьому медик додав, що нині стан здоров'я Саакашвілі стабільний.
Нагадаємо, 1 жовтня грузинсько-українського політика затримали у Тбілісі за незаконний перетин кордону Грузії. Його помістили до в'язниці в місті Руставі. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
У 2018 році його заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи.
Грузинська влада неодноразово заявляла, що затримає Саакашвілі, якщо він повернеться на батьківщину.
На підтримку ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на вулиці Тбілісі вийшли десятки тисяч людей. Вони вимагають звільнення політика, засудженого за організацію нападу та причетність до вбивства.
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що вже дев'ять днів перебуває за ґратами без суду. За його словами, адвокату повідомили, що найближчими тижнями суду не очікується.
Глава МЗС Грузії заявляє, що Міхеіл Саакашвілі незаконно перетнув український кордон. Державна прикордонна служба України перевіряє цю інформацію.
Міхеіл Саакашвілі й надалі утримується у в'язниці в Грузії. Днями його відвідала Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради, яка перебуває з ним у стосунках. Після поїздки вона відповіла на запитання DW.