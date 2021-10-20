 Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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Новини

Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі продовжує голодувати у в'язниці в грузинському місті Руставі. Медики закликають перемістити його до лікарні, щоб уникнути погіршення здоров'я.

Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Міхеіл Саакашвілі

Медики радять відправити до лікарні колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який 20-й день продовжує голодувати у в'язниці міста Руставі.

"За рекомендацією консиліуму після огляду Саакашвілі йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок, 19 жовтня, один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава. Він разом із п'ятьма іншими лікарями провів огляд Саакашвілі. 

"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - цитує лікаря агенція "Інтерфакс".

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Для госпіталізації потрібна згода Саакашвілі

У свою чергу особистий лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що госпіталізація Саакашвілі може відбутися в суботу, але на неї має дати згоду сам затриманий. При цьому медик додав, що нині стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Нагадаємо, 1 жовтня грузинсько-українського політика затримали у Тбілісі за незаконний перетин кордону Грузії. Його помістили до в'язниці в місті Руставі. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

У 2018 році його заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі в цій країні порушено ще чотири кримінальні справи. 

Грузинська влада неодноразово заявляла, що затримає Саакашвілі, якщо він повернеться на батьківщину. 

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