Українські прикординники перевіряють, як Саакашвілі виїхав з країни

Державна прикордона служба України перевіряє обставини виїзду Міхеіла Саакашвілі до Грузії, де він був затриманий за незаконний перетин кордону. Про це у четвер, 7 жовтня, речник прикордонників Андрій Демченко повідомив Укрінформу.

"У ситуації з громадянином України Міхеілом Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України", - сказав він. На час розслідування та висновків низка посадових осіб Південного регіонального управління відсторонені від виконання службових обов'язків.

Факт наявності чи відсутності у базі прикордонників даних щодо перетину Саакашвілі кордону речник не зміг підтвердити агентству "Інтерфакс Україна", послаючись на персональні дані про особу.

Голова міністерства закордонних справ Грузії Давид Залкаліані раніше в ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2" заявив, що у Києві самі були здивовані тим фактом, що Саакашвілі опинився у Тбілісі. "Як з'ясовується, він порушив не тільки законодавство Грузії в зв'язку з незаконним перетином кордону, але і з України незаконно виїхав", - сказав міністр.

Чому Саакашвілі затримали у Грузії

Після зміни влади в Грузії проти Саакашвілі було порушено низку кримінальних справ. У 2015 році рішенням експрезидента України Петра Порошенка Саакашвілі спершу отримав українське громадянство, а згодом у 2017 році був його позбавлений. Водночас нинішній президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство у 2019 році. Через наявність громадянства України Саакашвілі був позбавлений грузинського паспорта на батьківщині. З травня 2020 року він обіймає посаду голови виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президенті України.

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У 2018 році Грузія заочно засудила Саакашвілі до шести років позбавлення волі. Рішенням судів трьох інстанцій його визнано винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого погрому того ж дня в телекомпанії "Імеді", а також у незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (приблизно три мільйони доларів у перерахунку).

Грузинська влада неодноразово заявляла, що затримає Саакашвілі, якщо він повернеться на батьківщину. 29 вересня, напередодні місцевих виборів, Саакашвілі таємно прибув до Грузії. Експрезидент є засновником головної опозиційної сили Грузії "Єдиний національний рух". 1 жовтня його затримали у Тбілісі за незаконний перетин кордону. Наразі він перебуває у в'язниці в грузинському місті Руставі.

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Тим часом Україна вимагає звільнення Саакашвілі, зокрема на цьому наполягає президент країни Володимир Зеленський. Водночас Грузія запевняє, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання на батьківщині. Експрезидент усі обвинувачення проти себе називає політично мотивованими. Після затримання у Тбілісі Саакашвілі оголосив голодування.