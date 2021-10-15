Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

14 жовтня опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" знову зажадала негайного звільнення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі. Репортаж DW про те, як пройшла акція.
Опозиційний "Єдиний національний рух", заснований грузинським політиком Міхеілом Саакашвілі, обрав дату для демонстрації невипадково: 14 жовтня в Грузії вихідний день - релігійне свято у православних.
Зі самого ранку почалися акції з вимогою звільнити з в'язниці Саакашвілі. Уже до одинадцятої години ЗМІ і телеграм-канали стали публікувати численні фото з різних міст Грузії, як колони автомобілів з прапорами виїжджають у напрямку Тбілісі.
На Площі Свободи в столиці країни опозиція поставила сцену і величезний світлодіодний екран, розгорнутий в бік центрального проспекту Руставелі. А починаючи з обіду, в різних кінцях Тбілісі на дорогах стали утворюватися затори через велику кількість машин з національними прапорами і стікерами #FreeMisha.
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До місця проведення мітингу на Площі Свободи народ став стягуватися за годину до його початку. До п'ятої вечора практично вся вона була вже заповнена. А о 18.00 на площу зайшли відразу дві колони: одна з боку вулиці Пушкіна, а інша - по центральному проспекту Руставелі. Цієї миті стало очевидно, що учасники акції самі були дещо розгублені від такого напливу людей.
А далі людська ріка розтягнулася майже на весь проспект Руставелі - шестисмужна проїжджа частина була заповнена практично повністю, і люди безперестанку йшли в напрямку сцени. Рельєф місцевості біля Площі Свободи такий, що 500-метровий відрізок від будівлі парламенту до площі - це пологий узвіз, з якого можна було спостерігати за тим, що відбувається, немов на сцені театру. Цим і скористалися громадяни, яким на площі місця забракло.
Оплесками народ зустрів звернення Міхеіла Саакашвілі, передане через його адвоката і соратника Ніку Гварамія. У ньому політик закликав усіх до єднання і примирення, прощення одне одного, а, щоб перемогти, всіх запросив 30 жовтня прийти на вибори і проголосувати в другому турі місцевих виборів за опозиційних кандидатів.
Далі вимоги виступаючих, які переривалися музичними номерами популярних митців, що підтримали Міхеіла Саакашвілі, були стандартними: негайно випустити експрезидента з в'язниці в місті Руставі, де він продовжує голодування, припинити його переслідування з політичних мотивів. Саакашвілі був затриманий після свого повернення в країну на початку жовтня. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу. За двома з них він заочно засуджений до позбавлення волі.
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Досить довгий час ніхто не наважувався оцінити кількість присутніх на мітингу, поки інформаційне агентство "Новини-Грузія" не озвучило цифру в 50 тисяч демонстрантів.
Поліція свою оцінку не давала, проте один з офіцерів припустив, що "в залежності від політичних інтересів, оцінки будуть від 30 до 50 тисяч учасників", і, на його думку, "правильно десь посередині". ЄНР анонсував наймасштабніший мітинг за останні роки, і зробити це очевидно вдалося.
Крім того, Міхеіл Саакашвілі, який голодує у в'язниці, останній тиждень був явно головним ньюзмейкером країни. Зокрема, навіть скандал через баночку меду - політик став додавати мед до води, а потім після звинувачень опонентів здав їх під підпис тюремному начальству - затьмарив навіть міжнародні візити президента країни і прем'єра. Таким чином, як вважають його прихильники, Міхеіл Саакашвілі знову став політиком "номер один" у Грузії.