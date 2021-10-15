Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Опозиційний "Єдиний національний рух", заснований грузинським політиком Міхеілом Саакашвілі, обрав дату для демонстрації невипадково: 14 жовтня в Грузії вихідний день - релігійне свято у православних.

Зі самого ранку почалися акції з вимогою звільнити з в'язниці Саакашвілі. Уже до одинадцятої години ЗМІ і телеграм-канали стали публікувати численні фото з різних міст Грузії, як колони автомобілів з прапорами виїжджають у напрямку Тбілісі.

На Площі Свободи в столиці країни опозиція поставила сцену і величезний світлодіодний екран, розгорнутий в бік центрального проспекту Руставелі. А починаючи з обіду, в різних кінцях Тбілісі на дорогах стали утворюватися затори через велику кількість машин з національними прапорами і стікерами #FreeMisha.

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Як проходив мітинг у Тбілісі

До місця проведення мітингу на Площі Свободи народ став стягуватися за годину до його початку. До п'ятої вечора практично вся вона була вже заповнена. А о 18.00 на площу зайшли відразу дві колони: одна з боку вулиці Пушкіна, а інша - по центральному проспекту Руставелі. Цієї миті стало очевидно, що учасники акції самі були дещо розгублені від такого напливу людей.

Тисячі людей на площі в Тбілісі, де проходив мітинг

А далі людська ріка розтягнулася майже на весь проспект Руставелі - шестисмужна проїжджа частина була заповнена практично повністю, і люди безперестанку йшли в напрямку сцени. Рельєф місцевості біля Площі Свободи такий, що 500-метровий відрізок від будівлі парламенту до площі - це пологий узвіз, з якого можна було спостерігати за тим, що відбувається, немов на сцені театру. Цим і скористалися громадяни, яким на площі місця забракло.

Оплесками народ зустрів звернення Міхеіла Саакашвілі, передане через його адвоката і соратника Ніку Гварамія. У ньому політик закликав усіх до єднання і примирення, прощення одне одного, а, щоб перемогти, всіх запросив 30 жовтня прийти на вибори і проголосувати в другому турі місцевих виборів за опозиційних кандидатів.

Далі вимоги виступаючих, які переривалися музичними номерами популярних митців, що підтримали Міхеіла Саакашвілі, були стандартними: негайно випустити експрезидента з в'язниці в місті Руставі, де він продовжує голодування, припинити його переслідування з політичних мотивів. Саакашвілі був затриманий після свого повернення в країну на початку жовтня. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу. За двома з них він заочно засуджений до позбавлення волі.

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Багатотисячний мітинг опозиції

Досить довгий час ніхто не наважувався оцінити кількість присутніх на мітингу, поки інформаційне агентство "Новини-Грузія" не озвучило цифру в 50 тисяч демонстрантів.

У вечірні години мітингарів не поменшало

Поліція свою оцінку не давала, проте один з офіцерів припустив, що "в залежності від політичних інтересів, оцінки будуть від 30 до 50 тисяч учасників", і, на його думку, "правильно десь посередині". ЄНР анонсував наймасштабніший мітинг за останні роки, і зробити це очевидно вдалося.

Крім того, Міхеіл Саакашвілі, який голодує у в'язниці, останній тиждень був явно головним ньюзмейкером країни. Зокрема, навіть скандал через баночку меду - політик став додавати мед до води, а потім після звинувачень опонентів здав їх під підпис тюремному начальству - затьмарив навіть міжнародні візити президента країни і прем'єра. Таким чином, як вважають його прихильники, Міхеіл Саакашвілі знову став політиком "номер один" у Грузії.

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