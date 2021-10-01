Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії. Політик, якому загрожує на батьківщині тюремне ув'язнення, повідомив про це на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю, 1 жовтня. Він опублікував два відео, які, за його словами, зроблені в Батумі - місті на узбережжі Чорного моря. Одне відео зняте в темну пору доби, кадри розмиті. Із обох роликів неможливо точно зрозуміти, де саме перебуває Саакашвілі.

У відео Саакашвілі каже грузинською мовою, що повернувся до країни після восьми років відсутності, та закликає громадян узяти участь у місцевих виборах 2 жовтня й голосувати за опозиційну партію "Єдиний національний рух", яку він сам заснував, передає інформагенція AFP.

Натомість у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що не мають інформації про прибуття Саакашвілі до країни.

У Тбілісі пообіцяли арештувати Саакашвілі

Раніше Саакашвілі повідомляв у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

На цю заяву відреагував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. "Як тільки Саакашвілі ступить на нашу землю, він буде арештований і направлений у в'язницю", - заявив глава грузинського уряду. Він додав, що Саакашвілі заочно засуджений і "заслуговує в'язниці". "Його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою", - цитує Гарібашвілі агенція "Інтерфакс".

Грузинська прокуратура обвинувачує Саакашвілі за кількома статтями кримінального кодексу, за двома з яких колишнього президента засуджено. Саакашвілі закидають, зокрема, зловживання владою.