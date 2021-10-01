 Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2021

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Новини

Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив у соцмережі Facebook, що перебуває в Батумі. У МВС Грузії не мають інформації про прибуття політика до країни. Саакашвілі загрожує у Грузії ув'язнення.

Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії. Політик, якому загрожує на батьківщині тюремне ув'язнення, повідомив про це на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю, 1 жовтня. Він опублікував два відео, які, за його словами, зроблені в Батумі - місті на узбережжі Чорного моря. Одне відео зняте в темну пору доби, кадри розмиті. Із обох роликів неможливо точно зрозуміти, де саме перебуває Саакашвілі.

У відео Саакашвілі каже грузинською мовою, що повернувся до країни після восьми років відсутності, та закликає громадян узяти участь у місцевих виборах 2 жовтня й голосувати за опозиційну партію "Єдиний національний рух", яку він сам заснував, передає інформагенція AFP.

Натомість у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що не мають інформації про прибуття Саакашвілі до країни.

У Тбілісі пообіцяли арештувати Саакашвілі

Раніше Саакашвілі повідомляв у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

На цю заяву відреагував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. "Як тільки Саакашвілі ступить на нашу землю, він буде арештований і направлений у в'язницю", - заявив глава грузинського уряду. Він додав, що Саакашвілі заочно засуджений і "заслуговує в'язниці". "Його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою", - цитує Гарібашвілі агенція "Інтерфакс".

Грузинська прокуратура обвинувачує Саакашвілі за кількома статтями кримінального кодексу, за двома з яких колишнього президента засуджено. Саакашвілі закидають, зокрема, зловживання владою.

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