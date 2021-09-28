 Влада Грузії відповіла на заяву Саакашвілі про повернення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Новини

Влада Грузії відповіла на заяву Саакашвілі про повернення

Міхеіл Саакашвілі повідомив, що купив квиток на авіарейс Київ-Тбілісі на 2 жовтня, коли в Грузії проводяться місцеві вибори. Але на батьківщині експрезиденту погрожують арештом.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі (фото з архіву)

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну, заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. "Як тільки Саакашвілі вступить на нашу землю, він буде арештований і направлений у в'язницю", - заявив у вівторок, 28 вересня, Гарібашвілі, коментуючи наміри Саакашвілі прибути до Грузії 2 жовтня.

Він додав, що "Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує в'язниці". "Його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою", - цитує Гарібашвілі агенція "Інтерфакс".

"Сьогодні наша держава сильна, і сьогодні не 2003 рік, коли він прийшов до влади через хаос і дестабілізацію. Будь-яка провокація буде припинена в рамках закону", - підкреслив Гарібашвілі.

Напередодні Саакашвілі повідомив у соцмережах, що взяв квиток на авіарейс Київ-Тбілісі на 2 жовтня, коли в Грузії проводяться місцеві вибори. Він закликав своїх прихильників після закінчення голосування вийти на вулиці міст і сіл, щоб "захистити здобуту перемогу". 

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