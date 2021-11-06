Прихильники Саакашвілі вимагали під в'язницею його переведення до лікарні

Прихильники експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі провели в суботу, 6 листопада, мітинг під стінами в'язниці в Руставі, де утримується політик. Вони вимагали перевести Саакашвілі до цивільної клініки через стан його здоров'я.

Дані агенцій щодо кількості учасників акції варіюються від кількох сотень до декількох тисяч. Мітингувальники вимагали госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки через побоювання про стан його здоров'я у зв'язку з голодуванням.

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Учасники мітингу встановили десятки наметів біля в'язниці та пообіцяли цілодобові акції протесту допоки їхня вимога не буде виконана. "Якщо протягом 24 годин Михеіла Саакашвілі не буде переведено до цивільної клініки, то в понеділок о 20:00 у Тбілісі на площі Свободи збереться вся Грузія. У цьому випадку ми зможемо дати гідну відповідь нинішній владі", - цитує "Інтерфакс" слова глави опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелії на акції протесту.

Служба державної безпеки Грузії заявила, що мітинг був частиною спланованого державного перевороту, організованого Саакашвілі, повідомляє Reuters, але акція пройшла мирно. Водночас за даними грузинських ЗМІ, один із учасників акції, якого забрала швидка допомога через проблеми зі здоров'ям, помер у лікарні.

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Голодування Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. Він оголосив про голодування. Особистий лікар експрезидента наполягає на необхідності його переведення до багатопрофільної міської лікарні через стан здоров'я. Влада Грузії дозволила Саакашвілі звернутися лише до тюремного медзакладу.

4 листопада у листі на ім'я уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я і незадовільні результати аналізів. Денісова закликала офіційний Тбілісі негайно відреагувати на погіршення стану здоров'я Саакашвілі, який є громадянином України, та надати йому доступ до медичної допомоги, а міжнародне співтовариство - засудити дії грузинської влади, яка не дозволяє Саакашвілі звернутися до міської лікарні.

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У Грузії Саакашвілі проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році його заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.