Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України та експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який 35-й день голодує в грузинській в'язниці, заявив про критичний стан свого здоров'я і незадовільні результати аналізів. Про це Саакашвілі повідомив у листі на ім'я уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у четвер, 4 листопада.

"Із сумом констатую, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона закликала владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, зауважила омбудсменка.

"Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства", - додала Денісова.

Прохання допомоги у Зеленського

Мати СаакашвіліГіулі Аласанія у відеозверненні попросила президента України Володимира Зеленського допомогти її синові та організувати його переправлення в Україну для отримання лікування. "Ми у безвихідному стані. Мого сина в мене на очах вбивають", - сказала вона.

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За словами Аласанії, влада Грузії готова перевести Саакашвілі лише у тюремну лікарню, де, на її думку, немає відповідних фахівців і умов для лікування таких хворих.

Помилування Саакашвілі не буде

3 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу заявила, що не помилує Саакашвілі, й більше не повертатиметься до цього питання. За словами лідерки Грузії, Саакашвілі не задовольняє критеріям політичного в'язня, оскільки "з власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації".

Експрезидента Грузії затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування.

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У Грузії Саакашвілі проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році його заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.

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