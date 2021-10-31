Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах

Кандидати від партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" у другому турі місцевих виборів перемогли в 19 з 20 муніципалітетів, включно з п'ятьма самоврядними містами - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії у неділю, 31 жовтня. Явка у другому турі виборів становила 49,09 відсотка.

За даними ЦВК Грузії, у виборах мера Тбілісі переміг чинний очільник міста та кандидат від партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,6 відсотка голосів. Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Никанор Мелія отримав у грузинській столиці 44,4 відсотка голосів.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах здобув кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Георгій Харчилава.

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Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими

У ЄНД вже заявили, що не визнають результатів другого туру виборів і представлять "конкретний план боротьби з чинним режимом, який буде безкомпромісним".

"Вже з понеділка розпочнеться жорсткий протест та громадянська непокора владі. У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжиться доти, доки антинародна влада не піде з політичної сцени", ― цитує "Інтерфакс" заяву одного з лідерів ЄНД Гіоргія Барамідзе.

Нагадаємо, під час першого туру виборів більшість голосів - 47 відсотків - набрала правляча партія "Грузинська мрія". Опозиційний "Єдиний національний рух", засновником і неформальним лідером якого є Міхеіл Саакашвілі, підтримали 37 відсотків виборців. Напередодні першого туру голосування Саакашвілі повернувся в Грузію, його затримали й посадили у в'язницю.

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