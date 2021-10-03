 У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах

Партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, отримує на місцевих виборах понад 48 відсотків голосів. На другому місці - опозиційна партія затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Місцеві вибори у Грузії

Голосування на виборчій дільниці у Тбілісі

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія", за попередніми даними, набирає понад 48,5 відсотка голосів на місцевих виборах, що відбулися 2 жовтня. На другому місці - опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), яку заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, що здобуває більше 31 відсотка голосів.

На третьому місці з великим відривом - партія експрем'єра Георгія Гахарії "Для Грузії" з 7,3 відсотка голосів. Усього в виборах брали участь 50 партій. Явка виборців склала 51,92 відсотка. Проголосували понад 1,81 мільйона виборців.

На виборах мера Тбілісі, за даними ЦВК, чинний голова адміністрації, член партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе набирає понад 45 відсотків голосів. Цього недостатньо для перемоги в першому турі (треба понад 50 відсотків). Голова ЄНР Ніка Мелія отримав підтримку понад 34 відсотків виборців.

Про це повідомили в Центральній виборчій комісії (ЦВК) Грузії вранці в неділю, 3 жовтня, після підрахунку бюлетенів на 1446 з 3743 дільниць.

Голова ЦВК Гіоргій Каландарішвілі заявив журналістам, що остаточні результати голосування на місцевих виборах будуть відомі за кілька годин.

Місцеві вибори як референдум

Представники грузинської опозиції, включно з Міхеілом Саакашвілі, який є неформальним лідером партії ЄНР, вважають місцеві вибори референдумом, який має стати приводом для призначення дострокових парламентських виборів, якщо правляча партія набере менше 43 відсотків голосів виборців.

Про це домовилися під час переговорів про вихід із політичної кризи у Грузії. Відповідну угоду підписали навесні 2021 року представники правлячої партії й опозиції за посередництва голови Європейської Ради Шарля Мішеля, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

У ЄНР довго відмовлялися підписувати угоду. Через позицію опозиційної партії в кінці липня "Грузинська мрія" вийшла з угоди і заявила, що умова про призначення дострокових парламентських виборів більше не чинна. На початку вересня ЄНР заявила, що все-таки підпише угоду. У "Грузинській мрії" відповіли, що не повертатимуться до цього питання, вважають угоду нечинною, а парламентські вибори не призначатимуться.

Міхеіл Саакашвілі, затриманий напередодні у Тбілісі, закликав своїх прихильників зібратися 3 жовтня на площі Свободи у Тбілісі.

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