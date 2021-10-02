Кулеба: МЗС України надасть підтримку Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України надасть підтримку експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі, оскільки він є громадянином України. Про це заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба в суботу, 2 жовтня, після того, як стало відомо про затримання Саакашвілі у Грузії.

"Саакашвілі - наш громадянин. Ми надаватимемо йому відповідну підтримку. Сьогодні вранці... представник посольства Грузії прибуде до міністерства закордонних справ України за нашим викликом. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду", - заявив Кулеба в коментарі українському телеканалу "Дом".

Як затримали експрезидента Грузії

Експрезидента Грузії затримали 1 жовтня у Тбілісі, повідомив на брифінгу в суботу начальник кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе. Він заявив, що правоохоронці провели спецоперацію в таємному режимі "для недопущення протистояння в суспільстві і виникнення можливої дестабілізації", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"МВС почало розслідування за фактом незаконного перетину кордону Саакашвілі за статтею 344 КК", - заявив Челідзе. Затримано також господаря квартири, в якій перебував Саакашвілі.

Глава мін'юсту Грузії Раті Брегадзе заявив, що в'язниця в місті Руставі, куди перевезли Саакашвілі, відповідає міжнародним стандартам. Міністр стверджує, що омбудсмен Грузії може без обмежень відвідувати ув'язненого.

Омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія повідомила журналістам, що Саакашвілі не чинив опору під час затримання, оголосив голодування і вимагає зустрічі з українським консулом.

Адвокат про шляхи звільнення Саакашвілі

Адвокат Саакашвілі Бека Басилая вважає, що звільнення його підзахисного можливе двома шляхами: унаслідок помилування від президентки Грузії Саломе Зурабішвілі або внаслідок екстрадиції в Україну.

"Сьогоднішня заява президента Зурабішвілі, що вона ніколи не помилує Саакашвілі, продиктована керівною партією "Грузинська мрія", але завтра ситуація може змінитися", - заявив Басилая в ефірі грузинського телебачення. Щодо можливої екстрадиції Саакашвілі в Україну адвокат зазначив, що це дуже довгий шлях.

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Кримінальні справи проти Саакашвілі у Грузії

Грузинська Генпрокуратура напередодні повідомила, що Саакашвілі рішенням судів трьох інстанцій визнали винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних із убивством громадянина Сандро Гиргвліані. Його заочно засудили до шести років тюремного ув'язнення.

Проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи. Вони стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року у Тбілісі, нападу того ж дня на телекомпанію "Імеді", незаконного захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтрати на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів у перерахунку).

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