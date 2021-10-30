Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.
Кандидатка в мери Кутаїсі від опозиційної партії "Єдиний національний рух" і колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила про свою перемогу на муніципальних виборах у суботу, 30 жовтня. Деканоідзе послалася на попередні дані екзитполу, який замовив опозиційний телеканал "Мтаварі".
За даними опитування, представники "Єдиного національного руху" перемогли в усіх п'яти ключових містах, зокрема і в столиці Тбілісі, де опозиційний кандидат Никанор Мелія нібито набрав 51 відсоток голосів.
"Як ми бачили, результати опозиції в усіх п'яти найбільших містах дуже важливі, тому що вони відображають голоси громадян Грузії, і, зокрема, Кутаїсі. Зараз надзвичайно важливо захистити кожен наш голос. На дільницях мобілізовано наших спостерігачів", - наводить заяву Хатії Деканоідзе грузинський "Перший канал".
Читайте також: Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента
Захистити перемогу опозиції закликав на своїй сторінці і експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нині перебуває у грузинській в'язниці.
Водночас лідер правлячої партії країни "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе незадовго до закриття виборчих дільниць заявив на брифінгу, що кандадати його політичної сили здобувають перемогу в усіх 20 муніципалітетах.
"Станом на 17:00 дійсно були дані, що кандидати від опозиції в двух муніципалітетах підходять до порогу в 50 відсотків. Утім до 19:00 ситуація змінилася і наші кандидати перемагають в усіх муніципалітетах", - цитує Кобахідзе "Перший канал" Грузії.
Перемогу провладній партії віддає і екзитпол телекомпанії "Імеді". Зокрема, за даними опитування, в Тбілісі кандидат від "Грузинської мрії" Каха Каладзе перемагає з результатом у 57 відсотків, тоді як його суперник від опозиції Никанор Мелія набрав близько 43 відсотків. У Кутаїсі, як повідомили в "Імедіа", Хатія Деканоідзе поступається кандидату від "Грузинської мрії" трьома відсотками голосів.
За даними ЦВК Грузії, явка у другому турі місцевих виборів склала 49,09 відсотка. Дільниці для голосування зачинилися о 20-ій за місцевим часом. На волевиявленні грузини обирали мерів п'яти міст, зокрема і Тбілісі, а також очільників 15 муніципалітетів і депутатів у місцеві збори.
Під час першого туру виборів більшість голосів - 47 відсотків - набрала правляча партія "Грузинська мрія". Опозиційний "Єдиний національний рух", засновником і неформальним лідером якого є Міхеіл Саакашвілі, підтримали 37 відсотків виборців. Напередодні першого туру голосування Саакашвілі повернувся в Грузію, його затримали й посадили у в'язницю.