 Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2021

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Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

Другий тур місцевих виборів у Грузії відбувся 30 жовтня 2021 року

Другий тур місцевих виборів у Грузії відбувся 30 жовтня 2021 року

Кандидатка в мери Кутаїсі від опозиційної партії "Єдиний національний рух" і колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила про свою перемогу на муніципальних виборах у суботу, 30 жовтня. Деканоідзе послалася на попередні дані екзитполу, який замовив опозиційний телеканал "Мтаварі".

За даними опитування, представники "Єдиного національного руху" перемогли в усіх п'яти ключових містах, зокрема і в столиці Тбілісі, де опозиційний кандидат Никанор Мелія нібито набрав 51 відсоток голосів.

"Як ми бачили, результати опозиції в усіх п'яти найбільших містах дуже важливі, тому що вони відображають голоси громадян Грузії, і, зокрема, Кутаїсі. Зараз надзвичайно важливо захистити кожен наш голос. На дільницях мобілізовано наших спостерігачів", - наводить заяву Хатії Деканоідзе грузинський "Перший канал". 

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Захистити перемогу опозиції закликав на своїй сторінці і експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нині перебуває у грузинській в'язниці.  

Провладна "Грузинська мрія" теж заявляє про перемогу

Водночас лідер правлячої партії країни "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе незадовго до закриття виборчих дільниць заявив на брифінгу, що кандадати його політичної сили здобувають перемогу в усіх 20 муніципалітетах.

"Станом на 17:00 дійсно були дані, що кандидати від опозиції в двух муніципалітетах підходять до порогу в 50 відсотків. Утім до 19:00 ситуація змінилася і наші кандидати перемагають в усіх муніципалітетах", - цитує Кобахідзе "Перший канал" Грузії. 

Перемогу провладній партії віддає і екзитпол телекомпанії "Імеді". Зокрема, за даними опитування, в Тбілісі кандидат від "Грузинської мрії" Каха Каладзе перемагає з результатом у 57 відсотків, тоді як його суперник від опозиції Никанор Мелія набрав близько 43 відсотків. У Кутаїсі, як повідомили в "Імедіа", Хатія Деканоідзе поступається кандидату від "Грузинської мрії" трьома відсотками голосів.  

Місцеві вибори в Грузії

За даними ЦВК Грузії, явка у другому турі місцевих виборів склала 49,09 відсотка. Дільниці для голосування зачинилися о 20-ій за місцевим часом. На волевиявленні грузини обирали мерів п'яти міст, зокрема і Тбілісі, а також очільників 15 муніципалітетів і депутатів у місцеві збори.

Під час першого туру виборів більшість голосів - 47 відсотків - набрала правляча партія "Грузинська мрія". Опозиційний "Єдиний національний рух", засновником і неформальним лідером якого є Міхеіл Саакашвілі, підтримали 37 відсотків виборців. Напередодні першого туру голосування Саакашвілі повернувся в Грузію, його затримали й посадили у в'язницю.

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