Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в середу, 3 листопада, на спеціальному брифінгу заявила, що не помилує колишнього главу держави Міхеіла Саакашвілі, й більше не повертатиметься до цього питання.

"Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна - ні і ніколи", - цитує Зурабішвілі агенція "Інтерфакс Україна".

За словами лідерки Грузії, Саакашвілі не задовольняє критеріям політичного в'язня, оскільки "з власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації". Утім, Зурабішвілі зазначила, що експрезидента необхідно визнати "особливим ув'язненим", аби пенітенціарна служба і влада приділяли йому особливу увагу, а погіршення стану його здоров'я не використовувалося для політичних спекуляцій.

Голодування Саакашвілі

Водночас уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в середу закликала офіційний Тбілісі негайно відреагувати на погіршення стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі, який є громадянином України, й надати йому доступ до медичної допомоги, а міжнародне співтовариство - засудити дії грузинської влади, яка не дозволяє Саакашвілі звернутися до міської лікарні.

"Укотре наголошую, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - написала Денісова у Facebook.

Омбудсменка також зазначила, що мати Саакашвілі Гіулі Аласанія занепокоєна здоров'ям сина, бо він голодує 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги, що може призвести до незворотних наслідків у організмі.

У чому звинувачують Саакашвілі?

Грузинсько-українського політика затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування. Особистий лікар експрезидента наполягає, що його необхідно перевестидо багатопрофільної міської лікарні через стан здоров'я, утім влада Грузії дозволила ув'язненому звернутися лише до тюремного медзакладу.

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У Грузії Саакашвілі проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.