Грузія не видаватиме Саакашвілі Україні

Влада Грузії не розглядає можливості видачі затриманого в Тбілісі експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі Києву. Про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у телевізійному виступі ввечері у неділю, 3 жовтня, передає агенція AFP.

"Ніхто на планеті не може переконати нас звільнити Саакашвілі. Саакашвілі відбуде покарання повністю, а тоді, звичайно, він може повернутися до України", - сказав прем’єр.

Віцепрем’єр-міністр Грузії Тея Цулукіані назвала правовим нонсенсом можливість екстрадиції до України Саакашвілі, який наразі є громадянином України і позбавлений грузинського громадянства. "Екстрадиція в Україну з Грузії відбувається тільки у тому випадку, коли людина, видачі якої вимагає інша сторона, там притягнута до кримінальної відповідальності. Я не думаю, принаймні не знаю, щоб Саакашвілі був притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні", - зауважила Цулукіані на брифінгу у понеділок, 4 жовтня, цитує агенція ТАСС.

Цулукіані додала, що передавати Саакашвілі Україні для відбування ним там покарання, присудженого грузинським судом, у Грузії немає бажання. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі натомість заявила, що "ніколи не помилує" Саакашвілі. Водночас сам він про помилування не просить, називаючи обвинувачення проти себе політично мотивованими.

На поверненні Саакашвілі до України наполягає Зеленський

Після затримання Саакашвілі у Тбілісі президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на його звільненні. Підставою для повернення Саакашвілі до України президент України називає його українське громадянство.

Нагадаємо, Саакашвілі рішенням експрезидента України Петра Порошенка спершу отримав українське громадянство у 2015 році, а згодом був його позбавлений у 2017 році. Водночас Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України у 2019 році. Через наявність українського громадянства Саакашвілі був позбавлений грузинського паспорта на батьківщині. З травня 2020 року він обіймає посаду голови виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президенті України.

Як та чому був затриманий Саакашвілі

Експрезидента затримали 1 жовтня у Тбілісі за незаконний перетин кордону. У 2018 році його було заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Рішенням судів трьох інстанцій його визнано винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством банкіра Сандро Гиргвліані. Крім того, проти Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого погрому того ж дня в телекомпанії "Імеді", а також у незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (приблизно три мільйони доларів у перерахунку).

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Саакашвілі прибув до Грузії напередодні муніципальних виборів. Експрезидент є засновником головної опозиційної сили Грузії "Єдиний національний рух".

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Як повідомлялося, правляча партія "Грузинська мрія" лідирує на місцевих виборах у Грузії, отримуючи майже 49 відсотків голосів, у той час як партія Саакашвілі - на другому місці з більш ніж 31 відсотком.