Зеленський домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну

Президент України Володимир Зеленський докладе зусиль, щоб повернути в Україну Міхеіла Саакашвілі, якого затримали у Грузії. Підстава для цього - українське громадянство експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це Зеленський заявив у неділю, 3 жовтня. Він зазначив, що як президент України постійно займається поверненням українських громадян "різними можливостями", які у нього є.

"Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включаючи МЗС і наші посольства, які працюють у Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", - сказав президент України на пресконференції в місті Трускавець Львівської області. Зеленський перебуває у Трускавці на виїзному засіданні фракції "Слуга народу".

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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міністерство надасть підтримку Саакашвілі, оскільки він є громадянином України. "Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду", - сказав Кулеба українському телеканалу "Дом".

У п'ятницю експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі. Він оголосив голодування. Проти нього у Грузії розпочато розслідування у зв'язку з незаконним перетином державного кордону. Грузинська Генпрокуратура напередодні нагадала, що Саакашвілі рішенням судів трьох інстанцій було визнано винним у низці кримінальних справ і заочно засуджено до шести років тюремного ув'язнення. Проти експрезидента Грузії порушено ще чотири кримінальні справи. Вони стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року у Тбілісі, нападу того ж дня на телекомпанію "Імеді", незаконного захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтрати на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (близько трьох мільйонів доларів у перерахунку).

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