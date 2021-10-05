 Саакашвілі у листі до Зеленського назвав себе ″особистим в′язнем Путіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Саакашвілі у листі до Зеленського назвав себе "особистим в'язнем Путіна"

Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі заявляє, що зупинить голодування лише тоді, коли його і "заарештованих через нього" людей звільнять з-під варти.

Eкспрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі

Eкспрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Затриманий у Грузії експрезидент цієї країни Міхеіл Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна" та заявив, що оголошене ним у СІЗО голодування триватиме "до кінця життя".

Про це йдеться в його листах президенту України Володимиру Зеленському та народові Грузії, опублікованих у вівторок, 5 жовтня, на сторінці політика у Facebook.

Саакашвілі подякував українському лідеру, який пообіцяв посприяти його звільненню. "Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону та всіх в'язнів імперії", - заявив він у листі до президента України.

Читайте також: Грузія не видаватиме Саакашвілі Україні

Крім того, у листі до народу Грузії Саакашвілі запевнив, що зупинить голодування лише тоді, коли його і "заарештованих через нього" людей звільнять з-під варти. Про кого саме йдеться, Саакашвілі не уточнює, але  зауважує, що "любить життя", однак "це голодування триватиме до кінця мого життя".

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомлялося, напередодні Саакашвілі, який є громадянином України, у пенітанціарній установі в Руставі відвідала українська консулка. В МЗС Українизапевнили, що його стан задовільний та скарг на умови утримання він не висловлював.

Нагадаємо, 1 жовтня експрезидент був затриманий у Тбілісі за незаконний перетин кордону. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив   голодування.

Україна вимагає звільнення грузинського експрезидента, зокрема на цьому наполягає президент країни Володимир Зеленський

Грузія ж оголосила, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання, призачене йому заочно у 2018 році за організацію нападу на ексдепутата парламенту та причетність до вбивства банкіра. Крім того, у Грузії щодо Саакашвалі відкриті ще кілька кримінальних проваджень. 

DW.COM

Невловимий Міхо, або як в Україні на Саакашвілі полювали

Українські правоохоронці в Києві намагалися затримати екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі. Але невдало - Саакашвілі звільнили його прихильники. Фоторепортаж від DW.  

Реклама

Докладно

Голова ВР України Дмитро Разумков (праворуч)

Як діяльність голови ВР Разумкова оцінюють фракції

Як оцінюють діяльність голови ВР та бажання відправити його у відставку "слуги народу" та інші парламентські фракції.  

Логотип Північного потоку-2

Першу нитку "Північного потоку-2" почали наповнювати газом

4 жовтня розпочалось заповнення газом "Північного потоку-2", повідомив оператор Nord Stream 2, що належить "Газпрому".  