Саакашвілі у листі до Зеленського назвав себе "особистим в'язнем Путіна"

Затриманий у Грузії експрезидент цієї країни Міхеіл Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна" та заявив, що оголошене ним у СІЗО голодування триватиме "до кінця життя".

Про це йдеться в його листах президенту України Володимиру Зеленському та народові Грузії, опублікованих у вівторок, 5 жовтня, на сторінці політика у Facebook.

Саакашвілі подякував українському лідеру, який пообіцяв посприяти його звільненню. "Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону та всіх в'язнів імперії", - заявив він у листі до президента України.

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Крім того, у листі до народу Грузії Саакашвілі запевнив, що зупинить голодування лише тоді, коли його і "заарештованих через нього" людей звільнять з-під варти. Про кого саме йдеться, Саакашвілі не уточнює, але зауважує, що "любить життя", однак "це голодування триватиме до кінця мого життя".

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомлялося, напередодні Саакашвілі, який є громадянином України, у пенітанціарній установі в Руставі відвідала українська консулка. В МЗС Українизапевнили, що його стан задовільний та скарг на умови утримання він не висловлював.

Нагадаємо, 1 жовтня експрезидент був затриманий у Тбілісі за незаконний перетин кордону. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

Україна вимагає звільнення грузинського експрезидента, зокрема на цьому наполягає президент країни Володимир Зеленський.

Грузія ж оголосила, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання, призачене йому заочно у 2018 році за організацію нападу на ексдепутата парламенту та причетність до вбивства банкіра. Крім того, у Грузії щодо Саакашвалі відкриті ще кілька кримінальних проваджень.