 Міхеіл Саакашвілі назвав умови припинення голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

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Новини

Міхеіл Саакашвілі назвав умови припинення голодування

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодує з 2 жовтня. Політик назвав умови, за яких він відмовиться від цього способу протесту проти його ув'язнення.

Міхеіл Саакашвілі, архівне фото

Міхеіл Саакашвілі, архівне фото

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі врахував заклики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та пообіцяв припинити голодування, якщо його буде переведено до цивільної клініки. Про це у четвер, 11 листопада, повідомив журналістам адвокат політика Ніка Гварамія.

У листі, з яким ознайомив журналістів Гварамія, Саакашвілі заявляє, що враховує рішення Страсбурзького суду про припинення голодування, яке він продовжує з 2 жовтня, інформує "Інтерфакс". Як заявив Гварамія, влада Грузії має ухвалити рішення про госпіталізацію Саакашвілі до цивільної клініки, в іншому випадку вся відповідальність за його стан лягає на чинну грузинську владу. Раніше у четвер Гварамія повідомив про рішення ЄСПЛ, у якому суд закликав політика припинити голодування. 

Напад на персонал під час госпіталізації

Раніше влада Грузії опублікувала відеозапис, на якому Саакашвілі насильно перевозять до Глданської тюремної лікарні через наслідки голодування. За повідомленням пенітенціарної служби Грузії, експрезидент країни пошкодив медичне обладнання та напав на персонал.

У середу, 10 листопада, суд розпочав розгляд справи Саакашвілі без його участі.

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Саакашвілі, який є громадянином України та очолює виконавчий комітет Національної ради реформ, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів. 2 жовтня Саакашвілі оголосив голодування. 

В Грузії він проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році його заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.

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