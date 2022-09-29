Саакашвілі - рік у Грузії: не у в'язниці, але й не на волі

Експрезидент Грузії повернувся на батьківщину 29 вересня 2021 року, щоб підтримати свою партію на виборах, але його одразу ж заарештували. Як Міхеіл Саакашвілі прожив цей рік - у DW.

Останні чотири з половиною місяці Міхеіл Саакашвілі перебуває в приватній клініці Vivamed, розташованій в одному з передмість Тбілісі, яка використовується зокрема й Спеціальною пенітенціарною службою Грузії для надання медичної допомоги ув'язненим. На п'ятому поверсі висотної будівлі експрезидент утримується в окремій палаті, але під вартою.

Після того, як 12 травня його перевезли з в'язниці для колишніх чиновників до цієї лікарні, засідання судів, де розглядаються кримінальні справи проти нього, не проводилися. З цього моменту Саакашвілі не зробив жодної заяви щодо грузинської політики, але регулярно дає коментарі щодо ситуації в Україні. Його сім'я намагається домогтися лікування політика за кордоном.

Скандальний приїзд Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі залишив Грузію після закінчення свого президентського терміну у 2013 році і вісім років не був на батьківщині. Там за цей час його оголосили у розшук у трьох кримінальних справах, які стосуються перевищення повноважень та розтрати коштів. За однією з них його заочно було визнано винним і засуджено до шести років позбавлення волі.

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Як встановило слідство, ніч із 28 на 29 вересня 2021 року на поромі "Вільнюс" політик таємно прибув до порту Поті з українського Чорноморська, сховавшись у вантажівці. Вранці експрезидент розмістив на своїй сторінці у Facebook відео, на якому він гуляє Батумі і закликає громадян прийти на місцеві вибори 2 жовтня, щоб проголосувати проти правлячої партії "Грузинська мрія".

Міхеіл Саакашвілі у суді, грудень 2021 року Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/AP/picture alliance

Таким чином Саакашвілі вирішив мобілізувати своїх прихильників напередодні муніципальних виборів, які неофіційно називали "референдумом". За "угодою Шарля Мішеля" - документом, розробленим під час переговорів між владою та опозицією за участю голови Євроради - "Грузинська мрія" брала зобов'язання провести дострокові парламентські вибори, якщо на місцевих виборах отримає менше 43 відсотків голосів. І хоча правляча партія пізніше заявила про вихід із угоди, планку було встановлено.

Вже у наступному своєму відео Міхеіл Саакашвілі закликав громадян Грузії вийти на протести наступного дня після голосування, пророкуючи фальсифікації. Поліція та спецслужби змогли вирахувати місцеперебування політика лише 1 жовтня. Його затримали у Тбілісі у квартирі водія трейлера, на якому він приїхав, та взяли під варту.

"Міша Саакашвілі приїхав робити революцію"

"Звичайно, Міша Саакашвілі приїхав робити революцію, а що виборів у Грузії немає, він говорив задовго до дня голосування", - каже член заснованої Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Іраклій Меріаношвілі. З моменту арешту експрезидента біля парламенту Грузії стоїть щоденний пікет із вимогою його звільнення, а Іраклій - частий учасник акції.

Іраклій Меріаношвілі Фото: Alexander Burakov/DW

Саакашвілі передбачив своє затримання, але попередив, щоби це нікого не бентежило, продовжує активіст. Проте рік тому партія припустилася помилки, зробивши ставку на другий тур. У великих містах, пояснює він, правлячій партії не вдалося взяти гору з першого разу, і новим лідерам ЄНР здавалося, що перемога поряд. Замість масових протестів опозиція почала готуватися до другого туру. Але у другому турі трапилося те, що і передбачив Саакашвілі, зазначає ще один його соратник Дато Мангошвілі - правляча партія за допомогою адміністративного ресурсу вирвала перемогу майже скрізь: часто результати були 51 проти 49 відсотка, і все вирішували десятки голосів.

Мобілізувати своїх прихильників Саакашвілі вдалося, рейтинг ЄНР зріс до 30 відсотків, але й "Грузинська мрія" подолала знаковий бар'єр у 43 відсотки. Далі країною прокотилася хвиля акцій протесту, але головною темою були не вибори, а сам арешт експрезидента. 4 жовтня минулого року політик оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив лише після переведення у військовий шпиталь у Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого він знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів.

Вимога лікування за кордоном

"Сьогодні Міхеіл Саакашвілі не у в'язниці, а у клініці, але й там він не на волі", - зазначає Дато Мангошвілі. Здоров'я експрезидента серйозно підірвало голодування, але влада, вважає він, боїться його політичного впливу та повернення в політику.

Дато Мангошвілі з плакатом на підтримку Саакашвілі Фото: Alexander Burakov/DW

Про екстрену необхідність госпіталізації Міхеіла Саакашвілі до цивільної клініки заговорили 27 квітня після публікації висновків консиліуму, скликаного Народним захисником Грузії. У політика низка ускладнень - анорексія внаслідок білкового голодування, непереносимість низки продуктів та зниження м'язової маси через посттравматичний стресовий розлад.

Мати політика Гіулі Аласанія заявила, що в Грузії немає фахівців, здатних лікувати такі складні діагнози, та вимагала переведення сина для лікування до Європи. На це міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе відповів, що для направлення ув'язненого за межі країни немає правових підстав. Проте адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе 30 серпня запропонував варіант відстрочення виконання покарання за станом здоров'я. Відповідно до судової практики, така відстрочка може надаватися на один рік, і з таким клопотанням адвокати мають намір виступити в суді, отримавши висновок медекспертизи. МОЗ Грузії видало ліцензію на огляд Саакашвілі американському психіатру Еріку Девіду Голдсміту та швейцарському судмедексперту, акредитованому ООН, чиє ім'я не розголошується.

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За місяць до візиту фахівців син експрезидента Едуард Саакашвілі розповів після відвідин батька про його розчарування грузинською політикою. Пізніше другий адвокат політика Валерій Гелбахіані заявив, що Міхеіл Саакашвілі має намір залишити політику за станом здоров'я. Очікувалося, що Саакашвілі про це заявить сам, але цього не досі не сталося.