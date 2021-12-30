Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевезли з військового шпиталю у місті Горі до тюремного закладу міста Руставі. Про це у ніч на четвер, 30 грудня, повідомила у Facebook депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка раніше заявляла, що її пов'язують із Саакашвілі близькі стосунки.

"Саакашвілі о другій ночі за грузинським часом силою викрали з госпіталя Горі. Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі", - заявила вона.

Раніше адвокат політика Ніка Гварамія зазначив у соцмережах, що його підзахисного вивезли з військового шпиталю в Горі "у невідомому напрямку". Пізніше Гварамія повідомив, що він перебуває біля тюремного закладу в місті Руставі та хоче зустрітися зі своїм клієнтом.

Читайте також: Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Тим часом грузинські ЗМІ повідомляють, що біля будівлі СІЗО в Руставі зібралося близько 20 прихильників колишнього президента Грузії. Опозиційний телеканал "Мтаварі архі" продемонстрував кадри, на яких видно, що на територію тюремного закладу в'їхали кілька автобусів з поліцейськими, а також водометна машина.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 1 жовтня напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати своїх прихильників. Однак невдовзі його затримали в Тбілісі, оскільки його було заочно засуджено до шести років позбавлення волі за "зловживання владою".

Саакашвілі заґратували у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його перевели до тюремної лікарні у Тбілісі. 19 листопада Саакашвілі був направлений до військового шпиталю міста Горі для проходження курсу лікування та реабілітації після 50-денного голодування.

Читайте також: Міхеіл Саакашвілі припинив голодування - ЗМІ

У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справах. Своє затримання політик вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.