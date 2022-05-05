Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту

Близько півтори тисячі людей зібралися ввечері в четвер, 5 травня, в Тбілісі біля будівлі уряду Грузії з вимогою надати Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у в'язниці для колишніх чиновників, належну медичну допомогу. Ініціаторами акції виступили брати експрезидента Давид та Георгій Саакашвілі, які напередодні закликали всіх небайдужих зібратися на масову акцію під гаслом "Врятувати Мішу".

Це перша демонстрація після ультиматуму сім'ї Міхеіла Саакашвілі, який сплив 2 травня, до уряду Грузії про переведення експрезидента на лікування за кордоном. Відтоді його прихильники заявили, що переходять до масштабних акцій протесту.

Міхеілу Саакашвілі стало гірше

Напередодні сім'я та соратники Міхеіла Саакашвілі звернулася за допомогою до грузинської патріархії, політичних партій та навіть до посолки США Келлі Дегнан із закликом захистити фундаментальне право на життя громадянина Грузії, наголосивши, що не вимагають ні звільнення експрезидента, ні його повернення до влади. Йдеться лише про можливість лікування, аби політик вижив. Цього разу під час мітингу не лунали гасла опозиційних партій, а головну роль надали лікарям, які розповіли про погіршення стану експрезидента.

Акція на підтримку Міхеіла Саакашвілі

Міхеілу Саакашвілі 20 квітня стало недобре в суді під час розгляду однієї із кримінальних справ стосовно нього. Рівно через тиждень лікарі, які спостерігають за станом його здоров'я, дали висновок, що у нього діагностовано анорексію, непереносимість організмом низки продуктів та зниження м'язової маси на тлі постстресової депресії.

А 3 травня стан здоров'я політика погіршився ще більше - виникло запаморочення, стало важко пересуватися - через що кілька лікарів провели пікет перед будівлею посольства США з метою звернути увагу посла цієї країни на проблему.

Водночас у правлячій партії "Грузинська мрія" вважають, що Міхеіл Саакашвілі сам відмовляється від медичної допомоги, тим самим завдаючи шкоди своєму здоров'ю, щоб уникнути покарання.

Один з учасників акції

Суд розглядає три нові кримінальні справи проти Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі перебуває в ув'язненні вже сім місяців. Він таємно повернувся на батьківщину та був затриманий 1 жовтня 2021 року на підставі двох вироків, ухвалених щодо нього заочно. Поки політик упродовж восьми років був відсутній у Грузії, він був заочно засуджений до шести років в'язниці за зловживання службовими повноваженнями. Крім того, на розгляді в суді перебувають ще три кримінальні справи проти нього - про розгін акції 7 листопада 2007 року, про розтрату держкоштів та про незаконний перетин кордону Грузії.

Сам експрезидент вважає себе політичним в'язнем, а звинувачення сфабрикованими. Одразу ж після арешту він оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив його лише після переведення у військовий шпиталь у Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого він знову оголосив голодування, яке тривало 20 днів і було припинено лише "на прохання грузинських добровольців, які воюють в Україні".