У Тбілісі журналісти протестували проти арешту гендиректора опозиційного каналу

Журналісти грузинських ЗМІ зібралися ввечері середи, 18 травня, на Площі Республіки в центрі Тбілісі, щоб пройти маршем проспектом Руставелі до будівлі парламенту на знак солідарності з засудженим на три з половиною роки в'язниці гендиректором популярного опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніколозом Гварамія.

Журналісти вважають вирок політично мотивованим, бачать у ньому наступ на свободу ЗМІ, а самого Гварамію називають жертвою політичної помсти, оскільки він різко критикував правлячу партію "Грузинська мрія" та її засновника, олігарха Бідзіну Іванішвілі.

Акція без символіки політичних партій

Хода пройшла без символіки політичних партій та прапорів, у руках журналісти несли лише саморобні плакати з вимогою дати пресі свободу. Мітинг біля будівлі парламенту провести не вдалося, тому що там одночасно проходили два нечисленні пікети - на підтримку Міхеіла Саакашвілі та проти вакцинації від COVID. Поліція розділила акції щільними кордонами.

Тоді журналісти влаштували імпровізовані дискусійні майданчики прямо на проїжджій частині, хтось із активістів НКО запалив фаєри, а частина людей продовжила марш до офісу "Мтаварі архі". Здебільшого лунали побоювання, що поведінка грузинської влади ставить під питання європейське майбутнє країни, адже в Тбілісі чекають від Єврокомісії відповіді на заявку про прискорене членство Грузії в ЄС, що має надійти наприкінці червня.

Ніколоза Гварамія колеги називали символом опору партії влади та нагадували, що висунуті проти нього звинувачення у зловживанні службовим становищем стосувалися періоду з 2014 по 2019 роки, коли він обіймав посаду гендиректора телеканалу "Руставі-2". Майже три роки тривала ця справа, і весь час Гварамія перебував під пресингом, хоча офіс омбудсмена Грузії від початку вказав на сумнівність розгляду комерційних претензій у кримінальному процесі.

Ніколоз Гварамія - адвокат Саакашвілі

Минулого понеділка, 16 травня, медіа-менеджера було взято під варту на підставі вироку суду першої інстанції. Він поміщений до пенітенціарної установи №12 для колишніх чиновників у Руставі, оскільки раніше обіймав посади заступника генпрокурора та міністра юстиції. Це та сама в'язниця, де перебував Міхеіл Саакашвілі до переведення до клініки. Юрист Ніколоз Гварамія також є адвокатом Міхеіла Саакашвілі.

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Звинувачення вважало, що він завдав збитків телекомпанії "Руставі-2", створивши умови для отримання багатомільйонного прибутку рекламній фірмі своїх друзів. Проте тюремний термін він отримав лише по одному епізоду - з лютого 2019 року користувався в особистих цілях автомобілем Porsche вартістю 76,7 тисячі євро, що стояв на балансі приватного підприємства. Оплачено машину було розміщенням рекламних роликів на телеканалі.

Журналісти вбачають причину переслідування в іншому. Телеканал "Руставі-2" під час "Революції троянд" у листопаді 2003 року відіграв вирішальну роль і довгий час був символом нових грузинських медіа. Редакція тоді підтримувала Міхеіла Саакашвілі та засновану ним партію "Єдиний національний рух". З 2013 року, після приходу до влади "Грузинської мрії", канал став опозиційним.

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Нова партія влади доклала зусиль, щоб згодом телекомпанія через суд опинилася в руках наближеного до неї бізнесмена. В результаті Ніколоз Гварамія був звільнений з каналу в липні 2019 року, але вже через місяць створив нову телекомпанію "Мтаварі архі" та продовжив критикувати владу. Тоді у листопаді 2019 року генпрокуратура Грузії висунула проти нього звинувачення у привласненні грошей "Руставі-2".