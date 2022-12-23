Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

У Тбіліському міському суді у четвер, 22 грудня, відбувся розгляд питання про відстрочку виконання покарання для третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у зв'язку з погіршенням стану його здоров'я. Днем раніше політик відзначив 55-річчя, перебуваючи під вартою в лікарняній палаті медичного центру Vivamed на околиці Тбілісі. Засідання супроводжувалося акцією протесту, до пів тисячі прихильників Міхеіла Саакашвілі зібралися перед будинком суду та вимагали його звільнення.

Діагнози Саакашвілі

Адвокати Міхеіла Саакашвілі подали клопотання про відстрочку ще 1 грудня, після публікації висновків грузинського центру психо-реабілітації "Емпатія", що містить майже 200 сторінок з трьома тисячами сторінок додатків. На думку фахівців, у колишнього президента діагностовано понад 20 хвороб та симптомів, і десять з них є ведучими та "несумісні з тюремним ув'язненням".

Згідно з висновками лікарів, Міхеіл Саакашвілі катастрофічно швидко втрачає вагу, страждає від болів у м'язах та суглобах, лихоманки, анорексії та скорочення м'язової маси. Після арешту політик схуд на 42 кілограми. За заявою центру, Грузія зараз не має коштів для необхідної комплексної діагностики та лікування таких діагнозів, а прогресування хвороби може призвести до коми і навіть смерті.

Крім того, центру "Емпатія" були надано дані проведеної в США експертизи волосся Міхеіла Саакашвілі. В результаті досліджень у них було виявлено вісмут, барій та ртуть. Адвокати політика заявили про можливе його отруєння. Але 21 грудня керівник медичного департаменту пенітенціарної служби мін'юсту Грузії зробив заяву про те, що в організмі колишнього президента "не виявлено отруйних речовин, що перевищують норму".

Прихильники Саакашвілі перед Тбіліським міським судом, 22 грудня 2022 року Фото: Alexander Burakov/DW

У свою чергу, депутатка Верховної ради України та нинішня партнерка Міхеіла Саакашвілі Ліза Ясько в інтерв'ю DW зазначила, що є докази його отруєння, але немає доказів, де саме і в який момент це сталося. Отримати якусь інформацію від грузинської влади вкрай складно, нарікає Ясько, а у своїх висновках посилається на незалежних іноземних експертів, які спостерігали за грузинським експрезидентом.

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Саакашвілі брав участь у суді дистанційно

Цього разу Саакашвілі брав участь у суді дистанційно через відеозв'язкок, лежачи на лікарняному ліжку. Виглядав він вкрай виснаженим і свої свідчення давав українською мовою, мотивуючи це тим, що зараз є громадянином України. Після тривалої суперечки суддя оголосив перерву, а після паузи Саакашвілі стало погано і знадобилася допомога лікарів. Далі брати участь у процесі у четвер політик не зміг.

Після обіду в суді свідчив американський психіатр Ерік Девід Голдсміт, який вважає, що у Міхеіла Саакашвілі може спостерігатися набута деменція, пов'язана з впливом ртуті та миш'яку. Експерт вважає, що перебування пацієнта у в'язниці посилює посттравматичний стресовий розлад, а лікувати його можна лише у висококваліфікованій клініці на Заході. Після його виступу в засіданні було оголошено перерву до 29 грудня.

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Хвороба експрезидента прогресує?

До цього дня, з часу його переведення з в'язниці до клініки Vivamed у травні цього року, Міхеіл Саакашвілі за станом здоров'я жодного разу не з'явився на судових засіданнях за звинуваченням у незаконному перетині кордону. Адвокати політика постійно вказували на прогрес хвороби, викликаної двома голодуваннями, а сім'я наполягала на терміновому його переведенні в закордонну клініку.

28 листопада адвокати несподівано заявили, що їхній підзахисний хоче бути присутнім на суді, але він не в змозі самостійно пересуватися. Було запропоновано доставити Міхеіла Саакашвілі до суду в інвалідному візку, щоб стало очевидно, в якому стані перебуває експрезидент. Однак це не дозволили зробити лікарі Vivamed, підтвердивши, що політику справді погіршало. Справу було вкотре перенесено.

Слухання клопотання про відстрочку виконання вироку у Тбіліському міському суді переносилося двічі з тієї ж причини - незважаючи на бажання Міхеіла Саакашвілі, його не доставляли до суду за рішенням лікарів. А 14 грудня, незважаючи на згоду суду, пенітенціарна служба не змогла технічно організувати відеозв'язок Міхеіла Саакашвілі із лікарняної палати для дистанційної участі.

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Скандальне відео зі Саакашвілі

Але того ж дня це відомство виклало у відкритий доступ десятихвилинне відео з клініки Vivamed, на якому у різні дні - 9 серпня, 4 жовтня та 12 грудня - знято експрезидента. На кадрах видно, як Саакашвілі агресивно поводиться зі співробітниками медичного центру та кидає в них різні предмети, в іншому епізоді він падає з ліжка, а наприкінці ролика пересувається лише за допомогою ходунків для інвалідів. На думку пенітенціарної служби, кадри відеоспостереження свідчать про симуляцію хвороби Міхеілом Саакашвілі. Влада Грузії не визнає його тяжкий стан.

Поліція охороняє будівлю Тбіліського міського суду, 22 грудня 2022 року Фото: Alexander Burakov/DW

Публікація відео викликала скандал у Грузії. Попри очікування влади, у ролику прихильники Саакашвілі побачили підтвердження своїм побоюванням за здоров'я експрезидента. Офіс омбудсмена Грузії назвав поширення відео порушенням прав Саакашвілі, а адвокати - кримінальним злочином, оскільки особисті дані оприлюднили без дозволу ув'язненого.

Того ж дня троє депутатів від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Давид Кіркітадзе, Ганна Цитлідзе та Абдулла Ісмаїлов на знак протесту оголосили голодування у будівлі парламенту. Їхня вимога - ухвалити рішення про транспортування Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Напередодні судового засідання, 20 грудня, перевести Міхеіла Саакашвілі до закордонної клініки закликав президент України Володимир Зеленський. Те, що зараз відбувається з третім президентом Грузії, він назвав знущанням, яке слід припинити. За день до засідання Державний департамент США поширив заяву із нагадуванням про відповідальність грузинської держави за здоров'я колишнього президента.

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Повернення Міхеіла Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі таємно повернувся на батьківщину та був затриманий 1 жовтня минулого року на підставі двох вироків, винесених йому заочно. Поки він протягом восьми років був відсутній у Грузії, він був засуджений до шести років в'язниці за нібито зловживання службовими повноваженнями. Крім того, на розгляді в суді перебувають ще три кримінальні справи проти нього. Сам експрезидент вважає себе політичним в'язнем, а звинувачення сфабрикованими.