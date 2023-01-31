Близькі Саакашвілі повідомили про його критичний стан

Адвокат та близькі експрезидента повідомили про переведення його до реанімації. Водночас у клініці "Вівамеді" стверджують, що Саакашвілі, як і раніше, перебуває в палаті.

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели з лікарні "Вівамеді", де він перебував кілька останніх місяців, у реанімацію. Він перебуває у критичному стані, написала у соцмережі Facebook у вівторок, 31 січня, депутатка Верховної ради України Єлизавета Ясько, яка перебуває із Саакашвілі у стосунках.

Про те, що Саакашвілі перевели в реанімацію, оскільки його стан погіршився до критичного, заявив в ефірі грузинських телеканалів Mtavari та Formula та член "Єдиного національного руху" Георгій Чаладзе. Також цю інформацію підтвердив адвокат Шалва Хачапурідзе.

Водночас у клініці "Вівамеді" стверджують, що Саакашвілі, як і раніше, перебуває у палаті. "Його не переводили, він у палаті", - заявила грузинській службі "Радіо Свобода" директорка клініки Ніно Надірадзе. Інформаційний портал "Новини Грузія" з посиланням на матір експрезидента Гіулі Аласанію повідомив, що вранці того ж дня Саакашвілі знепритомнів, у нього піднялася температура.

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Переслідування Міхеіла Саакашвілі у Грузії

У Грузії проти Міхеіла Саакашвілі порушено п'ять кримінальних справ. Він повернувся до цієї країни в ніч проти 29 вересня 2021 року. За даними слідства, Саакашвілі таємно прибув до грузинського порту Поті на поромі "Вільнюс", сховавшись у вантажівці. Експрезидент розмістив у соцмережі Facebook відео із закликом до громадян голосувати на виборах 2 жовтня проти правлячої партії "Грузинська мрія". У своєму наступному відео Саакашвілі закликав громадян влаштовувати протести, пророкуючи фальсифікації. Поліція та спецслужби змогли встановити місцезнаходження політика лише 1 жовтня. Він був затриманий у Тбілісі у квартирі водія трейлера, на якому приїхав, та взятий під варту.

У жовтні 2021 року Саакашвілі, перебуваючи у в'язниці, оголосив голодування, якого притримувався 50 днів, і припинив його лише після переведення у військовий шпиталь у Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого політик знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів. 12 травня у зв'язку з погіршенням здоров'я його було переведено з в'язниці до приватної клініки у передмісті Тбілісі, де він утримується в окремій палаті під вартою. У Тбілісі відбулося кілька акцій протесту з вимогою звільнення Саакашвілі.

На 1 лютого призначено чергове засідання суду за клопотанням про відстрочення покарання та звільнення Саакашвілі.

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