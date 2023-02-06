Рада закликала Грузію лікувати Саакашвілі за кордоном

Верховна Рада закликала грузинський уряд дозволити термінове переміщення ув'язненого експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі за кордон для необхідного лікування. Як повідомляє народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, за відповідну постанову в понеділок, 6 лютого, проголосували 311 депутатів.

Український парламент також закликав владу Грузії надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі, "враховуючи його критичний стан здоров'я, підтверджений судово-експертною комісією центру "Емпатія" за участю 10 грузинських і шести міжнародних експертів".

Крім того, Рада звернулась до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС із проханням посилити політичний тиск на грузинський уряд, щоби забезпечити Саакашвілі належними медичною допомогою й умовами утримання в медичному закладі, та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.

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Відпустити Саакашвілі на лікування закликав і Європарламент

2 лютого дискусія щодо стану здоров'я Саакашвілі пройшла і в Європарламенті. Всі євродепутати, представники Єврокомісії та Ради ЄС, які виступали, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном.

Євродепутати переконані, що життя Саакашвілі - в небезпеці, а "ганебна" поведінка уряду Грузії різко суперечить його європейським прагненням. Єврокомісар Йоганнес Ган пообіцяв Грузії всю необхідну допомогу в залученні до лікування Саакашвілі медичного досвіду незалежної міжнародної організації з незаперечною репутацією.

Про те, що Саакашвілі перевели з лікарні "Вівамеді" в реанімацію у критичному стані повідомила 31 січня народна депутатка України Єлизавета Ясько, яку пов'язують з Саакашвілі близькі стосунки. Інформацію про переведення підтвердив адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе. Тим часом у клініці "Вівамеді" стверджують, що політик, як і раніше, перебуває там.

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