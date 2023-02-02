Офіційний Київ закликав Грузію передати Саакашвілі Україні

В МЗС України заявили, що грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю.

Міністерство закордонних справ України у четвер, 2 лютого, висловило рішучий протест щодо негуманного поводження у грузинський в'язниці з колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, який також має українське громадянство, йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти", - наголошується в заяві.

Київ заявив, що грузинська влада застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю "у найгірших традиціях НКВС СРСР".

"Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - підкреслюється в повідомленні МЗС.

Україна також закликає іноземні уряди та міжнародні організацій "стати публічно на захист українського громадянина", чиє життя опинилося під загрозою "через політичні репресії з боку грузинської влади".

Напередодні на захист Саакашвілі виступив і президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

ЄС закликає відпустити Саакашвілі на лікування

У четвер дискусія щодо стану здоров'я Саакашвілі пройшла і в Європейському парламенті. Всі євродепутати, представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу, які виступали, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном.

"Позиція ЄС така: влада Грузії зобов'язана діяти, якщо здоров'я Саакашвілі - у критичному стані. Всі зацікавлені в тому, щоби Тбілісі розглянув можливість залучення медичного досвіду незалежної міжнародної організації з незаперечною репутацією", - заявив єврокомісар Йоганнес Ган. Він наголосив, що Євросоюз готовий надати для цього всю необхідну допомогу.

Читайте також: Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?