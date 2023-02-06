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Суд над Саакашвілі
Суд над СаакашвіліФото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images
ПолітикаГрузія

Суд у Грузії не дозволив Саакашвілі лікування за кордоном

Олександр Бураков | Аліна Коломієць
9 хв. тому

Тбіліський суд не задовольнив клопотання адвокатів і залишив експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі під вартою, не дозволивши йому пройти лікування за кордоном. Родичі політика звернуться в ЄСПЛ.

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Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі залишиться під вартою. Таке рішення Тбіліський міський суд ухвалив на засіданні в понеділок, 6 лютого. Суд відхилив клопатання адвокатів політика, не дозволивши йому пройти лікування за кордоном. 

Справа Саакашвілі про відстрочку за станом здоров'я або звільнення від виконання покарання тривала понад два місяці. На вердикт чекали на вулиці близько пів тисячі прихильників експрезидента. 

Родичі Саакашвілі звернуться до ЄСПЛ

Брат політика Георгій Саакашвілі назвав рішення суду "ганебним" і політичним, "яке сім'я не приймає і буде боротися до кінця". Він вважає, що рішення ухвалили за прямою вказівкою керівної партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", створеної олігархом Бідзіною Іванішвілі.

Мати Саакашвілі на виході з будівлі суду заявила, що наступним кроком буде звернення до Страсбурга. Захист експрезидента повідомив, що за два-три дні рішення суду оскаржать в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

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Україна та ЄС закликали відпустити Саакашвілі на лікування

Напередодні рішення суду Верховна Рада України закликала грузинський уряд відпустити Саакашвілі за кордон на лікування, "враховуючи його критичний стан здоров'я, підтверджений судово-експертною комісією центру "Емпатія" за участю 10 грузинських і шести міжнародних експертів".

Раніше дискусія щодо стану здоров'я експрезидента Грузії пройшла в Європейському парламенті. Всі євродепутати, представники Європейської Комісії та Ради Європейського Союзу, які виступали, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна дати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном. Євродепутати переконані, що життя Саакашвілі - в небезпеці, а "ганебна" поведінка уряду Грузії різко суперечить його європейським прагненням.

Переслідування Саакашвілі в Грузії

У Грузії проти Саакашвілі порушені п'ять кримінальних справ. За даними слідства, у вересні 2021 року Саакашвілі таємно прибув до Грузії.  Експрезидент розмістив у соціальній мережі Facebook відео з закликом до громадян голосувати на виборах 2 жовтня проти правлячої партії "Грузинська мрія". У своєму наступному відео Саакашвілі закликав громадян влаштовувати протести, пророкуючи фальсифікації. У жовтні його затримали в Тбілісі та взяли під варту.

Перебуваючи у в'язниці, Саакашвілі оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив лише після переведення у військовий шпиталь для реабілітації. Після повернення до в'язниці він знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів. У травні 2022 року через погіршення здоров'я політика перевели з в'язниці до приватної клініки у передмісті Тбілісі, де його утримуєть в окремій палаті під вартою.

У Тбілісі відбулося кілька акцій протесту з вимогою звільнення Саакашвілі. 

Єлизавета Ясько про Міхеіла Саакашвілі у тюрмі

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