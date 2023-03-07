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Поліція застосувала проти демонстрантів у Грузії сльозогінний газ
Поліція застосувала проти демонстрантів у Грузії сльозогінний газФото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
ПолітикаГрузія

Парламент Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів"

Олександр Куницький
2 год. тому

У Грузії депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про реєстрацію іноземних агентів. Проти цього докуемнту біля будівлі парламенту виступили демонстранти, яких розігнала поліція.

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Парламентська більшість у Грузії підтримала у вівторок, 7 березня, законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в першому читанні.

Ухвалений законопроєкт буде направлено до Венеціанської комісії Ради Європи для експертизи, а після цього грузинські депутати розглянуть його у другому та третьому читаннях, пише агенція "Інтерфакс". Обговорення документу проходило на тлі конфронтації між представниками парламентської більшості, переконаної у необхідності ухвалення цього закону, та опозиції, яка вважає, що Грузія змінює політичний курс із євроінтеграції на зближення з Росією.

Крім того, засідання депутатів супроводжувалося протестом кількох тисяч людей під будівлею парламенту проти законопроєкту. Деякі мітингувальники несли прапори Євросоюзу та США, і кричали: "Ні російському закону". Акція переросла у сутички з поліцією, яка для розгону протестувальників застосувала сльозогінний газ та водомети, повідомляє агенція Reuters.

Поліція застосувала водомет
Поліція застосувала водомет Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Законопроєкт про "іноагентів"

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" вніс до парламенту Грузії громадський рух "Сила народу". Він з'явився в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння "пропаганді ліберальної ідеології" та "бажанню Заходу втягнути Грузію у війну".

Згідно з документом, до реєстру "іноземних агентів" пропонується включати недержавні організації та ЗМІ, які отримують від 20 відсотків фінансування від іноземної держави. На рекламні контракти ця норма не поширюється. Відмова від реєстрації в реєстрі "іноагентів" може призвести до штрафу в розмірі до 25 тисяч ларі (8,8 тисячі євро). Юридична або фізична особа, яка внесена до списку "іноагентів", зобов'язана буде надавати щорічні декларації. Також особі, яка потрапила до цього реєстру, буде заборонено отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців. Критики стверджують, що ці норминагадують російський закон 2012 року, який з тих пір використовувався для придушення інакомислення.

Рух "Сила народу" був заснований колишніми членами правлячої партії "Грузинська мрія", яку, як і сам рух, опозиція неодноразово звинувачувала в проросійських настроях. Авторство ініціативи про "іноагентів" також приписують правлячій партії - вона підтримала законопроєкт у парламенті, а разом із "Силою народу" утворює в органі абсолютну більшість.

Проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" вже виступив ЄС, зазначивши, що це суперечитиме прагненням Грузії до подальшого розвитку та членства в Європейському Союзі. Також не підтримує законопроєкт президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка була обрана від "Грузинської мрії". Вона пообіцяла накласти на документ вето.

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