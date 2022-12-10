Мін'юст Росії знову розширив реєстр "іноземних агентів"

Список "іноземних агентів" в Росії поповнили видання The Bell та журналісти Михайло Фішман і Ровшан Аскеров. Обидва давно покинули Росію.

Міністерство юстиції РФ у п'ятницю, 9 грудня, розширило реєстр "іноземних агентів", включивши до нього видання The Bell, журналіста телеканалу "Дождь" Михайла Фішмана та журналіста (і колишнього гравця телешоу "Що? Де? Коли?") Ровшана Аскерова. Фішман і Аскеров виїхали з Росії, де проти Аскерова порушили справу за реабілітацію нацизму через пост з критикою маршала Жукова.

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"Іноземними агентами" також були визнані філософ Рубен Апресян, громадський діяч Ростислав Мурзагулов та "Екологічний Рух "42"" з Архангельська.

Законодавство про "іноагентів" в Росії

У 2012 році депутати Держдуми внесли до закону "Про некомерційні організації" поправки, згідно з якими статус "іноземного агента" надають російським НКО, які займаються "політичною діяльністю" на території РФ і отримують фінансування з-за кордону. Водночас чіткого визначення "політичної діяльності" в законі не прописано.

У 2017 році в Росії також схвалили закон про ЗМІ-"іноагентів", за яким під цей статус може підпасти будь-яке ЗМІ, що отримує фінансування з-за кордону. У 2018 році в РФ ухвалили закон, що дозволяє зараховувати до ЗМІ-"іноагентів" фізичних осіб, у тому числі за публікації в соцмережах.

А 1 грудня 2022 року в Росії набув чинності закон, що дозволяє оголошувати "іноагентами" не лише тих, хто отримує кошти з-за кордону, а й тих, хто отримує іноземну "підтримку" (приміром, організаційно-методичну чи науково-технічну) , а також "перебуває під іноземним впливом".