На акції у Тбілісі проросійські радикали спалили прапор ЄС

Прихильники "Alt-Info" та партії "Консервативний рух" зірвали та спалили прапор Європейського Союзу біля будівлі парламенту Грузії. Вони вимагали провести референдум щодо закону про "іноагентів".

У столиці Грузії учасники та прихильники прокремлівського радикального угруповання "Alt-Info" та його політичного крила "Консервативний рух" влаштували у вівторок, 14 березня, акцію протесту. На ходу центром Тбілісі, як повідомили місцеві ЗМІ, вийшли кілька тисяч людей.

Колона з прапорами Грузії, скандуючи антизахідні та гомофобні гасла, пройшла проспектом Руставелі до парламенту, де зірвала піднятий перед будівлею прапор Європейського Союзу, а потім розтоптала його та спалила. Акція супроводжувалася зіткненнями мітингувальників із поліцією. Після акції грузинські поліціянти знову підняли прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту.

Присутні виступили проти розширення західного впливу в Грузії та за налагодження відносин з Росією. Вони також вимагали провести в країні референдум щодо законопроєкту про "іноземних агентів" та покарати всіх учасників акцій 7-9 березня.

Крім того, радикали вимагали звільнити засуджених противників ЛГБТ із руху "Alt-Info", які влаштували заворушення у Тбілісі 5 липня 2021 року.

МВС Грузії порушило справу за фактом наруги над прапором ЄС

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило справу про адміністративне правопорушення за фактом наруги над прапором ЄС. У заяві МВС йдеться, що всіх правопорушників буде виявлено та оштрафовано.

За псування прапорів Євросоюзу, вивішених біля будівель держустанов, а також прапорів міжнародних організацій та країн, з якими в Грузії встановлені дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1000 ларі (близько 400 доларів). За повторне правопорушення - штраф у вигляді 2000 ларі чи адміністративний арешт терміном до 15 діб.

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Спалення прапора Євросоюзу засудили грузинські політики

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що в країні запроваджено адміністративну відповідальність за наругу над прапором ЄС. "Ми бачимо, що радикалізм породжує радикалізм. Такі дії неприйнятні, хто б їх не робив", - сказав Папуашвілі.

Дії радикалів розкритикував і лідер руху "Сила народу" Дмитро Хундадзе, який виступив ініціатором законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Прокремлівські сили підтримують ухвалення документу.

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