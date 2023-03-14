  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Будівля парламенту Грузії (архівне фото)
Будівля парламенту Грузії (архівне фото)Фото: Imago-Images/R. Unkel
КонфліктиГрузія

На акції у Тбілісі проросійські радикали спалили прапор ЄС

Жан Рофе | Аліна Коломієць
44 хв. тому

Прихильники "Alt-Info" та партії "Консервативний рух" зірвали та спалили прапор Європейського Союзу біля будівлі парламенту Грузії. Вони вимагали провести референдум щодо закону про "іноагентів".

https://p.dw.com/p/4Ofnt

У столиці Грузії учасники та прихильники прокремлівського радикального угруповання "Alt-Info" та його політичного крила "Консервативний рух" влаштували у вівторок, 14 березня, акцію протесту. На ходу центром Тбілісі, як повідомили місцеві ЗМІ, вийшли кілька тисяч людей.

Колона з прапорами Грузії, скандуючи антизахідні та гомофобні гасла, пройшла проспектом Руставелі до парламенту, де зірвала піднятий перед будівлею прапор Європейського Союзу, а потім розтоптала його та спалила. Акція супроводжувалася зіткненнями мітингувальників із поліцією. Після акції грузинські поліціянти знову підняли прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту. 

Присутні виступили проти розширення західного впливу в Грузії та за налагодження відносин з Росією. Вони також вимагали провести в країні референдум щодо законопроєкту про "іноземних агентів" та покарати всіх учасників акцій 7-9 березня.

Крім того, радикали вимагали звільнити засуджених противників ЛГБТ із руху "Alt-Info", які влаштували заворушення у Тбілісі 5 липня 2021 року.

МВС Грузії порушило справу за фактом наруги над прапором ЄС

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило справу про адміністративне правопорушення за фактом наруги над прапором ЄС. У заяві МВС йдеться, що всіх правопорушників буде виявлено та оштрафовано.

За псування прапорів Євросоюзу, вивішених біля будівель держустанов, а також прапорів міжнародних організацій та країн, з якими в Грузії встановлені дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1000 ларі (близько 400 доларів). За повторне правопорушення - штраф у вигляді 2000 ларі чи адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Читайте також: Саакашвілі загрожує відмова внутрішніх органів - Sky News

Спалення прапора Євросоюзу засудили грузинські політики

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що в країні запроваджено адміністративну відповідальність за наругу над прапором ЄС. "Ми бачимо, що радикалізм породжує радикалізм. Такі дії неприйнятні, хто б їх не робив", - сказав Папуашвілі.

Дії радикалів розкритикував і лідер руху "Сила народу" Дмитро Хундадзе, який виступив ініціатором законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Прокремлівські сили підтримують ухвалення документу.

Читайте також: Німецький експерт про ситуацію в Грузії: Демократії завдано шкоди

Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові коло Бахмута

ЗСУ продовжать оборону Бахмута - рішення ставки

Конфлікти4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поєдинок фехтувальниць (символічне фото)

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Спорт3 год. тому
У п'ятницю, 10 березня, банк Silicon Valley, який спеціалізується на фінансуванні стартапів, був закритий після невдалої спроби збільшення капіталу і перейшов під контроль держави.

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Економіка4 год. тому
Вітрогенератори на тлі вугільної електростанції Neurath під Кельном

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Економіка9 год. тому
Оголошення про обрання Хорхе Маріо Бергольо Папою Римським, 13 березня 2023 року

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Релігія13 березня 2023 р.
external

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Панорама13 березня 2023 р.02:16 хв.
external

Як війна змінила життя українців - "Європа у фокусі"

Як війна змінила життя українців - "Європа у фокусі"

Конфлікти13 березня 2023 р.26:00 хв.
На головну сторінку