Зурабішвілі: Закон про "іноагентів" став для народу символом

DW обговорила з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі долю закону про "іноагентів" і його наслідки для курсу країни на членство в Євросоюзі.

Парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні. Норма зобов'язує некомерційні організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти". Протести проти ухвалення законопроєкту, який його критики вважають списаним з аналогічного російського, почалися у квітні після того, як правляча партія "Грузинська мрія" повторно внесла його на розгляд парламенту. DW запитала президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, чому вона накладе на законопроєкт вето, і як саме він загрожує демократії країни.

DW: Спірний законопроєкт пройшов парламент і тепер відправиться вам на підпис. Що ви зробите?

Саломе Зурабішвілі: Накладу вето.

І який у цьому буде сенс, враховуючи, що парламент може обійти ваше вето?

Цей законопроєкт став для народу Грузії, який протестує вже місяць, символом цілої низки законів, заходів і риторики, що відводить Грузію в бік від європейського шляху, який виглядав для нас абсолютно захищеним - ми отримали статус кандидата. І цей символ, на який я планую накласти вето, став об'єктом критики з боку наших партнерів, недержавних організацій (НДО). Вони кажуть, що цей законопроєкт абсолютно ідентичний тому, що Росія використовує для розколу громадянського суспільства. Тому ми не хочемо цього закону. Він не відповідає європейським цінностям і не наближає країну до Євросоюзу. До цього не дослухалися, законопроєкт ухвалили за закритими дверима. Парламентський комітет обговорював його хвилину і сім секунд.

Ви накладете вето, законопроєкт повернеться до парламенту, той його все одно протисне. Прем'єр-міністр каже, що цей закон призведе до прозорості іноземного впливу. Крім того, що це схоже на російський закон, чому вимагати звітів від ЗМІ та НДО зі значним іноземним фінансуванням - це загроза демократії Грузії?

Тому що звіти є, все прозоро, всі це знають. І партнери теж дуже прозорі в питаннях того, як вони фінансують деякі організації. Що робить цей закон, і це очевидно з риторики прем'єр-міністра, що під іноземним впливом вони розуміють наших партнерів у ЄС і США, які підтримують довгий шлях демократизації Грузії, і що (на їхню думку. - Ред.) немає іноземного впливу з боку Росії, оскільки вони дублюють російський закон всупереч порадам європейських партнерів. Якщо ви ігноруєте ці попередження, це означає, що ви обираєте не той шлях, який обрала вся країна.

Я все ще не чую в цьому поясненні відповіді, чому вимога звіту від таких організацій загрожує демократії. Залишимо за дужками позицію ЄС і США.

Я не хочу заглиблюватися в обговорення закону. Я кажу вам, що цей закон не тільки сам по собі, а й у сукупності з іншими законами і риторикою є відхиленням від курсу, яким ішла країна. І закон не тільки вимагає повідомляти про фінансування, а й заявляти про себе як про представників іноземних сил. А це дискредитація в очах громадської думки. І громадянське суспільство оголосило, що воно не прийме той факт, що його називатимуть іноземним агентом. Вони не лобісти, вони громадяни цієї країни. Громадянське суспільство цієї країни дуже яскраве, дуже активне, впливове і чутливе до цього переходу країни до демократії.

Яка, на вашу думку, мотивація в уряду?

Не знаю, запитайте їх. Торік вони презентували законопроєкт, його зустріли масштабні протести, вони відкликали його і пообіцяли народу, що цей законопроєкт не буде презентовано знову. Чому він повернувся в момент, коли в ньому немає ніякої необхідності? Несподівано він знову в центрі суспільної уваги.

Уряд каже, що закон проєвропейський, ЄС каже, що заморозить кандидатський статус Грузії. Як ви вважаєте, така загроза вплине на уряд?

Я не знаю. Не можу сказати, яка буде його реакція. Важливим я вважаю, щоб країна продовжила свій шлях до Європи. У нас вибори через 5 місяців. І в ці вибори народ повинен буде висловитися, підтвердити, що ми хочемо Європу. Це найкращий шлях відкинути закони, які не відповідають європейському шляху, і повернути нас на курс перемовин і вступу до ЄС.

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