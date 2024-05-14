Грузини мітингують після ухвалення закону про "іноагентів"

Тисячі протестувальників вийшли на мітинг у Тбілісі 14 травня після того, як грузинський парламент остаточно ухвалив законопроєкт про "іноземних агентів".

Тисячі протестувальників вийшли на мітинг у Тбілісі у вівторок, 14 травня, після того, як грузинський парламент остаточно ухвалив законопроєкт "про іноземних агентів".

Як передає агенція AFP, скандуючи "ні російському закону", близько двох тисяч переважно молодих протестувальників зібралися біля будівлі парламенту перед голосуванням, а ще кілька тисяч приєдналися до мітингу ввечері після того, як поширилася новина про те, що законодавці ухвалили закон.

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Також повідомляється, що вуличні протестувальники вступили в сутичку з поліцейськими біля будівлі парламенту в центрі столиці. Після цих дій правоохоронці розпочали затримання, а також витіснили із площі учасників акції. Щойно поліцейські залишили площу перед парламентом, учасники акції повернулися назад.

У вівторок увечері протестувальники перекрили один із головних транспортних вузлів грузинської столиці, повідомляє "Інтерфакс". Внаслідок блокування рух автотранспорту в центрі Тбілісі на площі Героїв повністю паралізовано.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії повідомило про затримання у вівторок 13 учасників протесту біля будівлі парламенту, їх звинувачують за статтями адміністративного кодексу у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

Грузинська версія суперечливого закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси. За невиконання закону передбачено різні види штрафів. Цей закон розкритикували у Євросоюзі та США.