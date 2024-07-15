Президентка Грузії хоче скасувати закон про іноагентів у КС

Президентка та верховна головнокомандувачка Грузії Саломе Зурабішвілізвернулася до Конституційного суду із вимогою призупинити та остаточно скасувати дію закону "Про прозорість іноземного впливу", який, по суті, дублює сумнозвісний російський закон "іноагентів". Про це у понеділок, 15 липня, заявив парламентський секретар президентки Георгія Мсхіладзе.

"Президентка Грузії вперше звертається до Конституційного суду Грузії. Звернення стосується закону "Про прозорість іноземного впливу", так званого російського закону. Цим позовом президентка вимагає призупинити дії зазначеного закону та його остаточного скасування", - цитує Мсхіладзе агенція "Укрінформ" з посиланням на грузинський "Перший канал".

За словами секретаря, закон про "іноагентів" є неконституційним і суперечить статті 78 конституції Грузії, а також порушує низку прав, гарантованих конституцією.

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Закон про "іноагентів" у Грузії

Закон "Про прозорість іноземного впливу", який грузинська опозиція називає калькою з російського закону про "іноагентів", набув чинності на початку червня. Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав його 3 червня, попри масштабні протести громадян і опозиції, а також вето президентки Саломе Зурабішвілі, яке було подолано депутатами від "Грузинської мрії".

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Після набуття законом чинності міністерство юстиції Грузії має протягом 60 днів розробити всі нормативні акти і створити електронний портал, де неурядові організації, які отримують понад 20 відсотків фінансування з іноземних джерел, будуть зобов'язані зареєструватися як організація, що переслідує інтереси іноземної сили, і декларувати фінанси за 2023 рік.

У відповідь США оголосили про запровадження візових заборон і всебічний перегляд співпраці з цією країною. А лідери країн Європейського Союзу заявили, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено. Цей закон є відступом від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в ЄС, заявили в ЄС. Також ЄС заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.