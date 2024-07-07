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Зурабішвілі заявила про загрозу обороноздатності Грузії

Олександр Куницький
7 липня 2024 р.

Перенесення грузино-американських військових навчань є загрозою для Грузії, заявила президентка Саломе Зурабішвілі.

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Саломе Зурабішвілі (архівне фото)
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (архівне фото)Фото: Reuters/I. Gedenidze

Президентка та верховна головнокомандувачка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про загрозу обороноздатності для її країни після скасування грузино-американських військових навчань "Гідний партнер".

"Це шкодить нашому стратегічному партнерству із США. Це несе велику загрозу нашій обороноздатності і всьому, завдяки чому до цього дня будувалася наша армія", - цитує Зурабішвілі видання Newsgeorgia в суботу, 6 липня.

Вона наголосила, що грузинська влада не зрозуміла, де її друзі, а де вороги. За словами грузинської президентки, ізоляція не зможе принести Грузії миру. "Ми залишимося без партнерів і у нас не буде жодних ресурсів, щоб посилити нашу армію для захисту країни", - додала вона.

 "Неправдиві звинувачення на адресу США"

США оголосили про відкликання на невизначений термін спільних з Грузією військових навчань "Гідний партнер" 5 липня. У Пентагоні пояснили, що причиною відстрочки стали "неправдиві звинувачення на адресу США та інших західних країн", висловлені урядом Грузії.

Водночас у заяві Пентагону обумовлено, що США продовжать співпрацювати з Силами оборони Грузії, щоб сприяти прагненню цієї країни "до подальшого зміцнення здатності захищати свій суверенітет і підтримувати територіальну цілісність". У міністерстві оборони Грузії заявили, що шкодують про рішення США, та наголосили, що спільні міжнародні навчання приносять користь обом країнам.

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Раніше у Тбілісі заявляли, що Захід нібито двічі намагався здійснити державний переворот проти правлячої партії "Грузинська мрія" і чинив тиск на Грузію, закликаючи її відкрити другий фронт проти Росії в рамках війни в Україні.

Спільні військові навчання "Гідний партнер" мали пройти в Грузії з 25 липня до 6 серпня.

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