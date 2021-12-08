Косово збирається подати заявку на вступ до ЄС

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу (ЄС). Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС і Косово, яке відбулося 7 грудня.

Засідання пройшло у Брюсселі під співголовуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті та верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Сторони наголосили на необхідності діалогу між Приштиною і Белградом задля нормалізації відносин. "Це вкрай важливо для того, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом", - наголошується в заяві.

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Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає його частиною Сербії. Незалежність Косова не визнали кілька членів Євросоюзу, Росія, Китай та Україна. США та більшість країн ЄС, серед яких і Німеччина, визнають незалежність Косова. Загалом незалежність Косова визнали більше ста країн світу.