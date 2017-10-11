 На дострокових виборах у Косові перемогла опозиція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Новини

На дострокових виборах у Косові перемогла опозиція

Опозиційний рух "Самовизначення" здобув упевнену перемогу на парламентських виборах у Косові.

Лідер руху Самовизначення Альбін Курті

Лідер руху "Самовизначення" Альбін Курті

На позачергових парламентських виборах, що відбулися 14 лютого в Косові, переміг опозиційний лівий рух Vetevendosje ("Самовизначення"). За даними виборчої комісії, наданими у понеділок, 15 лютого, він здобув 48 відсотків голосів.

На другому місці з 17 відсотками голосів "Демократична партія Косова", яка є наступницею збройного формування "армія визволення Косова", яке боролося за відкоремлення регіону від Югославії. На третьому місці з 13 відсотками голосів - консервативна "Демократична ліга Косова", котра дотепер перебувала при владі.

"Демократична партія Косова" та "Демократична ліга Косова" визнали свою поразку. Голова уряду Авдулла Хоті оголосив, що хоче перейти до "конструктивної опозиції" в парламенті.

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Нагадаємо, що центрвиборчком країни виключив зі списку кандидатів лідера руху "Самовизначення" Альбіна Курті через умовне засудження у 2018 році за застосування ним сльозогінного газу в парламенті. Курті вже був прем'єр-міністром з лютого по червень 2020 року. Однак потім він мав поступитися посадою Авдуллі Хоті, який представляє партію "Демократична ліга Косова", після невдалої спроби політсили Курті сформувати стійку урядову коаліцію.

У разі перемоги на виборах руху "Самовизначення" зі здобуттям більшості в парламенті, ця політична сила може висунути кандидатуру Курті в прем'єри. Курті націлений на проведення реформ і позиціонує себе як політик нового покоління, котрий протистоїть "старій гвардії". Особливо значною популярністю 45-річний Курті користується серед молоді та тих вихідців з Косова, котрі проживають за кордоном.

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Зі 120 місць у парламенті 20 зарезервовано для представників етнічних менших, з яких 10 мають перейти представникам сербської меншини. З часу проголошення незалежності від Сербії в 2008 році у Косові ще ніколи не було уряду, який залишався б при владі до кінця визначеної законодавством каденції.

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