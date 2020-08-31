Трамп оголосив про "історичну" угоду між Сербією та Косовом

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сербія та Косово погодилися нормалізувати свої економічні відносини. Про це він заявив під час зустрічі з лідерами двох країн у Білому домі у п'ятницю, 4 вересня.

"Сербія та Косово разом зробили крок до економічної нормалізації", - заявив Трамп, сидячи в Овальному кабінеті разом із прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті і президентом Сербії Александаром Вучичем. У присутності Трампа лідери двох країн підписали відповідний документ, про зміст якого, утім, деталей повідомлено не було, зазначає інформагентство AFP.

"Насправді, це - історичний день", - зазначив президент США, додавши, що нормалізація економічних зв'язків стане найбільшим проривом у відносинах двох країн з моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. Трамп запевнив, що сподівається відвідати обидві країни вже у найближчому майбутньому.

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Тісніші відносини з Ізраїлем як частина угоди

Президент США додав, що Сербія також перенесе своє посольство у Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, а Косово погодилося нормалізувати відносини з Ізраїлем. Це, за його словами, стало частиною досягнутих у Вашингтоні домовленостей.

Після заяви американського президента прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив цю інформацію та повідомив, що Косово також погодилося відкрити своє посольство у Єрусалимі. Таким чином, Косово стане першою країною з мусульманською більшістю, яка піде на цей крок, додав прем'єр Ізраїлю.

"Секретні" переговори у Вашингтоні

Переговори між лідерами Сербії та Косова за посередництва Сполучених Штатів тривали два дні. Утім, ЗМІ про них не було відомо. При цьому, за словами радника Трампа з нацбезпеки Роберта О'Браєна, вони були сконцентровані на питаннях економіки, а не політичної стабілізації. О'Браєн сподівається, що міцніші торговельні зв'язки допоможуть обом країнам покращити відносини і в політичній площині.

Сербія формально не визнає незалежності Косова. Однак в останні місяці відносини між двома країнами почали покращуватися. Так, у липні лідери Сербії та Косова вперше за два роки провели переговори у Брюсселі за посередництва ЄС.