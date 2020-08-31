Трамп оголосив про "історичну" угоду між Сербією та Косовом

Лідери Сербії та Косова у Білому домі в присутності Дональда Трампа підписали угоду щодо економічної співпраці. Частиною домовленостей у Вашингтоні є також тісніші відносини двох держав з Ізраїлем.
Президент США Дональд Трамп (у центрі), прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті (праворуч) і президент Сербії Александар Вучич
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сербія та Косово погодилися нормалізувати свої економічні відносини. Про це він заявив під час зустрічі з лідерами двох країн у Білому домі у п'ятницю, 4 вересня.
"Сербія та Косово разом зробили крок до економічної нормалізації", - заявив Трамп, сидячи в Овальному кабінеті разом із прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті і президентом Сербії Александаром Вучичем. У присутності Трампа лідери двох країн підписали відповідний документ, про зміст якого, утім, деталей повідомлено не було, зазначає інформагентство AFP.
"Насправді, це - історичний день", - зазначив президент США, додавши, що нормалізація економічних зв'язків стане найбільшим проривом у відносинах двох країн з моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. Трамп запевнив, що сподівається відвідати обидві країни вже у найближчому майбутньому.
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Президент США додав, що Сербія також перенесе своє посольство у Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, а Косово погодилося нормалізувати відносини з Ізраїлем. Це, за його словами, стало частиною досягнутих у Вашингтоні домовленостей.
Після заяви американського президента прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив цю інформацію та повідомив, що Косово також погодилося відкрити своє посольство у Єрусалимі. Таким чином, Косово стане першою країною з мусульманською більшістю, яка піде на цей крок, додав прем'єр Ізраїлю.
Переговори між лідерами Сербії та Косова за посередництва Сполучених Штатів тривали два дні. Утім, ЗМІ про них не було відомо. При цьому, за словами радника Трампа з нацбезпеки Роберта О'Браєна, вони були сконцентровані на питаннях економіки, а не політичної стабілізації. О'Браєн сподівається, що міцніші торговельні зв'язки допоможуть обом країнам покращити відносини і в політичній площині.
Сербія формально не визнає незалежності Косова. Однак в останні місяці відносини між двома країнами почали покращуватися. Так, у липні лідери Сербії та Косова вперше за два роки провели переговори у Брюсселі за посередництва ЄС.