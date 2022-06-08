Кулеба: Київ не сприйме альтернатив статусу кандидата вступу до ЄС

Україна не сприйме жодних альтернатив статусу кандидата в ЄС, заявив міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

"Україна не сприйматиме жодних сурогатних версій або альтернатив (якими рожевими вони б не були) статусу кандидата. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата, не інший сурогат, нічого цього" - зазначив Кулеба на брифінгу у середу, 8 червня.

За словами міністра, "ми прості скромні люди, які задовольняться звичайним, стандартним статусом кандидата на членство в ЄС". "Не треба нам вигадувати нічого особливого", - додав він.

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Президент України Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі 10 травня. Тепер Україна очікує висновку Єврокомісії. Опитувальники та відповіді на них є конфіденційними документами. Натомість свій висновок Єврокомісія публікує - після того, як його затвердить колегія єврокомісарів, орієнтовно, цього червня.

Зброї критично мало, щоб зупинити РФ

Також Кулеба наголосив, що Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ. "У декого на Заході серед наших партнерів складається враження, що в принципі зі зброєю все більш-менш нормально. Насправді це не так, ми бачимо все ще тотальну перевагу Росії у важкій артилерії на Донбасі, тому сигнал, який ми комунікуємо партнерам, дуже простий: ми вдячні за те, що ви вже надали, але цього все ще критично мало для того, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про те, щоб перейти у великий масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій", - сказав Кулеба, цитує "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що Україні потрібно більше важкої зброї, і якнайшвидше.

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За словами Кулеби, Україна у поставках зброї зосереджена на кількох ключових позиціях, серед яких великокаліберна артилерія та реактивні системи залпового вогню. Він додав, що після ухвалення рішення про надання Україні реактивних систем залпового вогню США та Великобританією деякі країни також готуються ухвалити такі рішення.