Норвегія повідомила про передачу Україні 22 САУ M109

Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки (САУ) M109 з гарматою калібром 155-мм, а також запчастини та боєприпаси до них. Факт передачі цього виду озброєнь підтвердили у середу, 8 червня, в міноборони країни. "Перебіг війни в Україні свідчить, що тепер необхідно передати важчу техніку та системи озброєння", - зазначив норвезький міністр оборони Бьорн Арільд Грам. "Норвезький уряд чекав з тим, щоб публічно оголосити про цю передачу, з міркувань безпеки. Майбутні передачі можуть не оголошуватися і не коментуватися", - попередили в відомстві, цитує Reuters.

Раніше про передачу повідомляв Залужний

Ще 4 червня головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook про те, що українські артилеристи використовують передані Норвегією САУ на передовій.

Тоді він написав, що артсистеми М109А3 "вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога". Також Залужний зазначив, що попри те, що ці гаубиці було виготовлено ще у 1960-70-х роках, у них замість важелів - кермо, замість механічної коробки - автоматична. Гаубиці М109А3 мають більший, у порівнянні з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність ведення вогню сягає до 22 кілометрів, але надалі можна використовувати активно-реактивні снаряди, що збільшують цю відстань, уточнював Залужений.

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САУ M109 - наймасовіша у світі з тих, що мають калібр 155 міліметрів. Нині норвезькі військові беруть на озброєння новіщу й значно досконалішу південнокорейську САУ K9 Thunder.

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