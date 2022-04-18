США будуть вишколювати українських гарматників - Пентагон

Військові Сполучених Штатів мають намір навчити групу українських артилеристів поводитися з американськими гаубицями, які Вашингтон передає Києву. Про це повідомив в понеділок, 18 квітня, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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"Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями... Вишкіл відбуватиметься за межами України", - заявив Кірбі. Розкривати місце і час проведення курсу підготовки, а також те, хто саме його проводитиме, він не став. Водночас Кірбі припустив, що тренування "навряд чи триватиме багато часу".

Вишкіл можуть розпочати вже невдовзі

Раніше цього дня видання The Hill повідомляло посиланням на неназваного представника Пентагону про такі плани міноборони США.

"Ми вважаємо, що зможемо розпочати цей вишкіл найближчими днями. Це буде лише першим етапом. Не виключено, що будуть ще тренування - в іншому місці та в інший час", - заявило неназване джерело.

Очікується, що, пройшовши цей вишкіл, українські гармаші, зможуть передавати отримані знання товаришам по службі.

Нагадаємо, 13 квітня США вирішили надати додаткову військову допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів. У пакет допомоги увійдуть поставки зброї, боєприпасів та інших видів безпекової допомоги. Йдеться насамперед про бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, гаубиці, безпілотники-камікадзе Switchblade тощо.