Пентагон: Як виглядатиме перемога України, вирішувати Зеленському

У Сполучених Штатах очікують перемоги України у війні з Росією і підтримуватимуть її у цьому, але умови має визначати Київ. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу у вівторок, 12 квітня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми хочемо, щоб Україна визначила цю перемогу. Ми хочемо дати Україні всі шанси, які ми можемо, аби допомогти захистити себе від цього неспровокованого вторгнення Росії", - сказав спікер американського оборонного відомства.

За словами Кірбі, як практично може виглядати ця "перемога", вирішувати президенту України Володимиру Зеленському. "Ми поважаємо його спроможність зробити це. Це точно не наша справа, і нам у голову навіть не може прийти ідея диктувати конкретні умови того, як ця перемога може виглядати", - додав американський чиновник.

У ропорядженні Росії більшість зібраних військ - Кірбі

За даними Пентагону, росіяни "досі мають велетенську більшість воєнної міці, яку вони зібрали протягом осені та зими, перш ніж вони вторглися (в Україну - Ред.)". "Вони зібрали понад 120 батальйонно-тактичних груп, десятки та десятки бойових літаків, більше тисячі танків (…) За нашими оцінками, загалом, вони досі мають велетенську більшість з цього у своєму розпорядженні", - розповів Кірбі.

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